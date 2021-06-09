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Росгвардия в Крыму: хроника пресечённых правонарушений за неделю

Росгвардия в Крыму: хроника пресечённых правонарушений за неделю

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:57 09.06.2021

Росгвардейцы вневедомственной охраны по Республике Крым и городу Севастополю за прошедшую неделю пресекли свыше 10 краж из охраняемых объектов.

Более сотни выездов по тревожным сигналам выполнили экипажи крымской вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали и передали сотрудникам МВД более 20 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений и правонарушений, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

Так:

  • Так, в Севастополе сотрудники Росгвардии задержали местного жителя в одном из продуктовых супермаркетов. Мужчина вынес неоплаченный товар за пределы кассовой зоны, но его задержали и передали полицейским.
  • В Керчи наряд вневедомственной охраны задержал 35-летнего гражданина, который в состоянии опьянения выражался нецензурной бранью в адрес охранника магазина и пытался устроить драку. Правонарушителя также передали полиции.
  • В Евпатории росгвардейцы задержали правонарушителя, пытавшегося украсть алкоголь в одном из супермаркетов города.

фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю

Росгвардия в Крыму: хроника пресечённых правонарушений за неделю

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