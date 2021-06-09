Росгвардия в Крыму: хроника пресечённых правонарушений за неделю

Росгвардейцы вневедомственной охраны по Республике Крым и городу Севастополю за прошедшую неделю пресекли свыше 10 краж из охраняемых объектов.

Более сотни выездов по тревожным сигналам выполнили экипажи крымской вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали и передали сотрудникам МВД более 20 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений и правонарушений, в том числе в состоянии алкогольного опьянения, — сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

