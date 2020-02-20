Роскачество по достоинству оценило вина «Массандры» и «Солнечной долины»

Роскачество возвело на «пьедестал почета» ликерные вина «Массандры». Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, комментируя результаты исследования в рамках «Винного гида России».

Безоговорочным лидером «Винного гида России» стали также вина торговой марки «Солнечная Долина». Мы гордимся тем, что наибольшее количество вин для исследования, как и в прошлом году, представлено крымскими виноделами. Лучшими признаны предприятия с более, чем столетней историей производства ликерных вин: «Массандра» (13 вин) и «Солнечная Долина» (6 вин). В рейтинговый список также попали «Inkerman», «Валерий Захарьин», «Коктебель», — прокомментировал Андрей Рюмшин.

По информации Роскачества, лучшим вином всего исследования с оценкой на уровне «золота» международного конкурса – 87,46 балла стал «Мускат белый Южнобережный» производства «Массандры». Вина этого производителя второй год подряд занимают весь пьедестал почета. Также в тройку вин с наиболее высокими оценками попали «Мускат белый красного камня» и «Седьмое небо князя Голицына».