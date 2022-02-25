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Роскомнадзор начинает закрывать доступ к Facebook
Иллюстрация: geralt, pixabay.com

Роскомнадзор начинает закрывать доступ к Facebook

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:16 25.02.2022

С 25 февраля Роскомнадзор начинает частично ограничивать доступ к соцсети Facebook по решению Генпрокуратуры России. Как сообщается, это связано с цензурой соцсети в отношении российских СМИ.

Привлечь компанию к ответственности не так давно призвал Союз журналистов России.

В пресс-релизе Роскомнадзора говорится, что 24 февраля Facebook (принадлежит компании Meta Platforms, Inc.) ограничил официальные аккаунты четырех российских СМИ: телеканала «Звезда», информационного агентства «РИА Новости», интернет-площадок «Лента.ру» и «Газета.ру».

Подобные действия в отношении российских интернет-ресурсов и СМИ запрещены Федеральным законом № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», — отмечает Роскомнадзор.

На требования снять ограничения ответа не последовало. Поэтому 25 февраля Генпрокуратура по согласованию с МИД решила признать Facebook причастным к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России.

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Роскомнадзор ранее применял ограничительные меры к сервису микроблогов Twitter. Ведомство с марта 2021 года замедляло скорость работы сайта на всех мобильных устройствах и на половине стационарных компьютеров и грозило компании внесудебной блокировкой за отказ удалять призывы к детям участвовать в несогласованных акциях.


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