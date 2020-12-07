Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество

Роспотребнадзор прямо указал гражданам страны: «в праздники сидите дома». Такой вывод следует из обнародованных рекомендаций ведомства.

В частности,в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными.

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче, — говорится в рекомендациях.

Также следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования:

Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.

Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.

Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.

Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.

Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.

Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.

Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Напомним, в Крыму отменены не только новогодние корпоративы, но и большинство праздничных мероприятий. Запрет вступает в силу с 20 декабря.