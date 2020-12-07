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Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество
Фото: FotografieLink, pixabay.com

Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:12 07.12.2020

Роспотребнадзор прямо указал гражданам страны: «в праздники сидите дома». Такой вывод следует из обнародованных рекомендаций ведомства.

В частности,в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую очередь безопасными.

Роспотребнадзор рекомендует провести новогодние праздники дома, в кругу семьи, по возможности на свежем воздухе, например, на даче, — говорится в рекомендациях.

Также следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования:

  • Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий, проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов.
  • Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров друг от друга.
  • Массовые скопления людей даже вне помещений являются нежелательными и потенциально опасными.
  • Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и праздничных дней.
  • Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно повышает риск инфицирования.
  • Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.
  • Воздержитесь от поездок за границу. При планировании поездок необходимо учитывать возможные изменения эпидемической обстановки и карантинных мероприятий.

Напомним, в Крыму отменены не только новогодние корпоративы, но и большинство праздничных мероприятий. Запрет вступает в силу с 20 декабря.

Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество

Роспотребнадзор дал рекомендации, как безопасно встретить Новый год и Рождество

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