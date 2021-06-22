Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий

Памятка для жителей подтопленных территорий.
Уважаемые граждане!
— Употребляйте в пищу только кипяченую или бутилированную воду
— В открытых водоемах категорически запрещено мыть руки, овощи и фрукты
— При появлении симптомов инфекционного заболевания (тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела) необходимо немедленно обратиться к врачу
— Самолечение при кишечных инфекциях чрезвычайно опасно для жизни, особенно детей
— Не купайтесь в морской воде до ликвидации последствий выпадения обильных осадков и до получения результатов лабораторных исследований, соответствующих гигиеническим нормативам.
Роспотребнадзор.
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