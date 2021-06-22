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Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий

Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:20 22.06.2021

Памятка для жителей подтопленных территорий.

 Уважаемые граждане!

— Употребляйте в пищу только кипяченую или бутилированную воду

— В открытых водоемах категорически запрещено мыть руки, овощи и фрукты

— При появлении симптомов инфекционного заболевания (тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела) необходимо немедленно обратиться к врачу

— Самолечение при кишечных инфекциях чрезвычайно опасно для жизни, особенно детей

— Не купайтесь в морской воде до ликвидации последствий выпадения обильных осадков и до получения результатов лабораторных исследований, соответствующих гигиеническим нормативам.

Роспотребнадзор.

Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий

Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий

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