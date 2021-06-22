Роспотребнадзор напоминает жителям подтопленных территорий

Памятка для жителей подтопленных территорий.

Уважаемые граждане!

— Употребляйте в пищу только кипяченую или бутилированную воду

— В открытых водоемах категорически запрещено мыть руки, овощи и фрукты

— При появлении симптомов инфекционного заболевания (тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела) необходимо немедленно обратиться к врачу

— Самолечение при кишечных инфекциях чрезвычайно опасно для жизни, особенно детей

— Не купайтесь в морской воде до ликвидации последствий выпадения обильных осадков и до получения результатов лабораторных исследований, соответствующих гигиеническим нормативам.

Роспотребнадзор.