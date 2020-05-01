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Роспотребнадзор: осенью в стране начнется «вторая волна» коронавируса

Роспотребнадзор: осенью в стране начнется «вторая волна» коронавируса  

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 01.05.2020

Новая коронавирусная инфекция может пойти на спад при наступлении солнечной и жаркой погоды, при этом Роспотребнадзор предупреждает о высокой вероятности возникновения этой осенью второй волны распространения заболевания.

Есть высокая вероятность, что при жаркой погоде и большом количестве солнечного ультрафиолета частота инфицирования коронавирусной инфекцией пойдет на спад, как и все другие респираторные инфекции, — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как отмечается, в осенний период, при наступлении дождливой и прохладной погоды, «при возвращении на места учебы или работы россиян высока вероятность второй волны заболеваемости».

Сообщается, что при отсутствии симптомов тест на коронавирус нужно делать только в случае контактирования с заразившимися или при вероятности такого контакта. Гражданам РФ в отдаленных населенных пунктах и деревнях при наличии подозрений следует позвонить в медицинский пункт или поликлинику, которые обслуживают эту территорию. Медики определят необходимость проведения тестирования и осмотра.

Роспотребнадзор рекомендует по возможности отложить все плановые прививки в условиях распространения коронавируса.

В период эпидемии все плановые прививки рекомендовано при возможности откладывать. При посещениях поликлиники или медицинского пункта, в котором будет проведена вакцинация, высок риск инфицирования коронавирусом в результате случайных контактов с больными. Также введение вакцины в начальном периоде инфекционного процесса может спровоцировать развитие осложнений, — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в регионах с высокой распространенностью клещевого энцефалита и небольшим числом заболевших коронавирусом вакцинацию провести можно. Кроме того, в ведомстве добавляют, что данных о профилактическом действии вакцин от гриппа или пневмонии в отношении коронавирусной инфекции нет.

Роспотребнадзор: осенью в стране начнется «вторая волна» коронавируса  

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