Роспотребнадзор призывает севастопольцев обязательно отстаивать и кипятить воду

Вода, которую подадут в сеть в Севастополе после двухдневного отключения, будет полностью соответствовать нормативам, однако пить ее сразу некоторое время не рекомендуется. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявила главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Оксана Белошейкина.

По словам специалиста, по состоянию на 22 января вода не соответствовала нормативам по органолептическим показателям – были «характерная цветность и мутность«. В связи с этим и приняли решение ограничить водоснабжение на два дня, 22 и 23 января, чтобы за это время провести необходимые работы «по доведению качества воды до нормативных требований«. Также специалистам Водоканала было выдано предписание провести гиперхлорирование питьевой воды.

Это не должно пугать население, это вынужденная мера для того, чтобы избежать возникновения инфекционных заболеваний, – цитирует специалиста РИА Новости Крым.

Тем не менее, после того, как воду после ограничений дадут в сеть в полном объеме, пить ее сразу некоторое время не рекомендуется, хотя она и будет соответствовать всем нормативным показателям, предупредила представитель Роспотребнадзора. Первую порцию воды, по ее словам, нужно будет вообще спустить, открыв кран на полную мощность.

Потом, чтобы избежать употребления воды с повышенным содержанием хлора и, возможно, каких-то механических примесей, если они будут из водопровода попадать, я бы рекомендовала эту воду отстаивать. Набирать либо в эмалированные емкости, либо в стеклянные, и отстаивать без крышки так, чтобы солнечные лучи не попадали в воду, то есть, в отдалении от окна. А потом обязательно кипятить, – советует Белошейкина.

Эксперт подчеркнула, что на время отсутствия воды в сети населению подвозится вода из гарантированных источников, которая полностью соответствует нормативным требованиям.

Качество ее тоже контролируется и нами, и лабораторией Водоканала, – заверила представитель Роспотребнадзора.

По ее словам, ситуация, которая сложилась в Севастополе, «неприятная, но не критичная» и может произойти «в любом населенном пункте, где водоснабжение осуществляется из поверхностного источника«.