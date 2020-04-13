Роспотребнадзор «закрыл тему» севастопольской больницы на ул. Надеждинцев, неожиданно ставшей обсерватором

История стационара (филиала первой горбольницы Севастополя) на ул. Надединцев – непростая. В лечебном учреждении был выявлен больной с коронавирусной инфекцией. Больница прекратила выписку и прием, превратилась в обсерватор. Невольными «заключенными», не в самых приятных условиях оказались 109 человек (57 медработников и 52 пациента). Звучат призывы¸ отправить тех, кто не контактировал с зараженным, на домашнюю «самоизоляцию». Роспотребнадзор поставил точку: никаких послаблений не будет.

В связи с подтвержденным на прошлой неделе случаем коронавирусной инфекции в больнице на ул. Надеждинцев, 15, предписанием Роспотребнадзора данное медицинское учреждение переведено в работу режима обсервации с 9 по 20 апреля. Об этом сообщил заместитель руководителя Межрегионального управления Роспотребнадзора Роман Проскурнин.

Эти люди являются «условно зараженными», и находятся под медицинским наблюдением. Был определен первый круг контактных, которые находились в геронтологическом отделении – 29 человек, это врачи, и те люди, которые в этом отделении проходили лечение, и находились вместе с больным, зараженным новой коронавирусной инфекцией. Они все обследованы лабораторно.

На десятый день у всех, кто сейчас находится в обсерваторе, мы также возьмем анализы. Все показатели говорят о том, что 14 дней — ключевой момент. Так как есть случаи, когда мы на 11-й день отбираем анализ, а симптомы ОРВИ и внебольничных пневмоний развивается в течение 2-х дней после забора анализов. Поэтому очень важно, чтобы эти люди находились под медицинским наблюдением с соблюдением санитарно-противоэпидемиологических требований, и в случае ухудшения здоровья, им оказывалась соответствующая медицинская помощь, – рассказал Роман Проскурнин.

В связи с этим, людей, которые находились в месте, где произошла контактная ситуация с заболевшим, по санитарным нормам нет возможности перевести ни в домашнюю изоляцию, ни в другие обсерваторы.