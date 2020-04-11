С режимом обсервации в стационаре городской больницы № 1 на улице Надеждинцев не все так просто

О ситуации в стационаре городской больницы № 1 на улице Надеждинцев (его по старинке называют 3-й горбольницей) мы уже рассказывали (ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ). Заложниками ситуации с выявленным больным оказались 109 человек (57 медработников и 52 больных). Люди – на режиме обсервации. Они не могут покинуть здание, к ним никого не пропускают. Однако условия в больнице оказались «те еще», по словам людей, совсем не больничные.

Добавим к этому психологический пресс (никто не знает, кто заражен, а кто нет, чьи анализы будут положительными), страх, изоляцию от родных, что не могут ни проведать, ни гостинцы передать, минимальные условия (один туалет), общую атмосферу… Хоть реалити-шоу снимай на тему выживания и поведения сограждан в экстремальных условиях. А еще половина кричат, что ни с кем «неправильным» не контактировали, а значит их надо «на самоизоляцию» домой отправить… А еще бумаги какие-то подписать сотрудники Роспотребнадзора требуют. Отсюда эмоции, нервы и такое видеообращение.

Одна из заложниц «режима обсервации» на свой странице описывает все происходящее (на этой же странице немало и видео из больницы):

10 апреля в 3-ю городскую больницу г Севастополя приехали 2 сотрудницы Роспотребнадзора, чтобы выдать нам предписание не покидать больницу, которую сделали обсервацией, удерживают нас в нечеловеческих условиях насильно отрядом Росгвардии! Этих женщин мы просили связаться с вышестоящими представителями Роспотребнадзора, которые при нынешней ситуации решили, что они главные и могут насильно удерживать людей на территории 3-й городской больницы. Звонили по номерам тел Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Севастополя, РФ реакции никакой или номера вообще не отвечают. Поэтому мы вынуждены были просить сотрудниц помочь нам связаться с вышестоящими чиновниками, чтоб достучаться и озвучить что действительно происходит в больнице! Более того, эти две сотрудницы контактировали с нами и потом поехали по домам, а мы принудительно должны по их приказам оставаться в больнице, это полный абсурд! Против нас выставили представителей полиции, чтобы вывести этих сотрудниц, а не решать наши проблемы! На встречу к нам приехали представители департамента здравоохранения Севастополя только потому, что мы не выпускали сотрудниц из больницы! Ни главный врач 1-й ГБУЗ Косидченков Андрей Александрович, ни зам Департамента Здравоохранения Севастополя Мусинов Владислав Маркович не решили ни один вопрос, ссылаясь в своём бессилии перед представителями Роспотребнадзора, мотивируя тем, что это федеральный орган! Но тогда зачем вы нужны, если ничего не решаете?!

На нервах? А как иначе, если толком ничего и никто объясняет, а запирают, как в чумном бараке и охрану выставляют.

В г. Севастополе 09.04.2020 подтверждён 1 новый случай коронавирусной инфекции у прибывшего из г. Москва, который в течении суток находился на госпитализации в филиале №2 ГБУЗС «Городская больница №1им. Н.И. Пирогова». В связи с этим в учреждении также прекращена выписка и приём пациентов, учреждение функционирует в режиме обсерватора, — из официального сообщения Межрегионального управления Роспотребнадзора.

Все просто: таков регламент. Обнаружена зараза в больнице – всё, режим обсерватора. Перестраховка? Может и так, но эта жертва – ради здоровья большинства.

Другое дело – все как следует разъяснить «невольным изолированным», создать условия для жизни (все-таки 14 дней в помещении с ржавым душем и туалетом одним на всех – дикость в ХХI веке). На таких «мелочах» и рушатся все «рапорты» о проведенных, в принципе, правильных противоэпидемических мероприятиях.