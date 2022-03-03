Россия эвакуировала с Украины более 140 тысяч человек

Россия эвакуировала с Украины более 140 тысяч человек, включая почти 40 тысяч детей, заявил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев.

В настоящее время с территории Украины через одиннадцать пунктов пропуска эвакуировано 140 029 человек, в том числе 39 068 детей, — сказал Мизинцев на брифинге Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию.

По его словам, эвакуация мирного населения и иностранных граждан с территории Украины организованно проводится совместно с МВД, МЧС, МИД, ФСБ, Минздравом, Минтрудом и Минтрансом России, Роспотребнадзором и органами исполнительной власти субъектов РФ.

С этой целью в субъектах России созданы межведомственные оперативные штабы, в аэропортах, железнодорожных и автобусных вокзалах развернуты соответствующие группы. Система достойного приема граждан Украины на территории России на данный момент работает эффективно и бесперебойно… Оперативно решаются вопросы по размещению детей в дошкольных учреждениях, школьников и студентов — в образовательных учреждениях, а также по трудоустройству прибывающих граждан по месту временного пребывания, — цитирует Мизинцева «Интерфакс» .

Отметим, что в Минобороны России, на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации создан межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию, который приступил к работе в круглосуточном режиме. В состав штаба вошли представители всех федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и организаций, а также субъектов РФ.

Более 12 стран, в том числе Китай, Индия и Великобритания обратились к Минобороны РФ за помощью в эвакуацию своих граждан из Украины.

Связаться с Минобороны можно по номерам +7 (495) 498-43-54 и +7 (495) 498-41-01.

Звонок любого гражданина из любой точки мира, в том числе из Украины будет принят, обработан и реализован в соответствии с запросом. На сегодня мы уже приняли 12367 звонков. Каждый звонок при этом обработан. По каждому приняты исчерпывающие решения или меры, которые в кратчайшие сроки, соответствующим порядком реализуются, — уточнил начальник Национального центра управления обороной.

Мизинцев подчеркнул, что российские военные готовы предоставить гарантии безопасности, если получат от властей Украины сигнал о создании гуманитарного коридора из любого населенного пункта.

Всех граждан, оказавшихся в подобной труднейшей жизненной ситуации, всех граждан независимо от национальности, независимо от страны, которую вы представляете, просим сохранять спокойствие в местах временного пребывания на территории Украины, — сказал Мизинцев.

Минобороны РФ также просит международные организации и руководство Украины немедленно обеспечить гуманитарные коридоры для гражданского населения. В зонах ответственности, контролируемых Вооруженными силами России, уже созданы и постоянно действуют соответствующие гуманитарные коридоры.

Россия также подготовила более 10,5 тысяч тонн гуманитарной помощи для жителей Украины. Первая колонна уже прибыла на юг страны из Крыма, — добавил Мизинцев.

Сегодня стало известно, что Крым уже отправил в Херсонскую область 20 тонн гуманитарного груза. Сбор помощи продолжается. Причем не только в Крыму. Сейчас завершается формирование гуманитарных колонн с территорий Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областей.

Важно! Когда сообщение было готово к публикации, стало известно, что сегодня российские военнослужащие доставили еще 30 тонн гуманитарной помощи из Белгородской области жителям Украины.

Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения. Груз включает в себя продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированная питьевая вода. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие. Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям, — сообщили в Минобороны РФ.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!