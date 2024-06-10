Россия не раскрывает потери в СВО — Владимир Путин объяснил почему

Президент РФ Владимир Путин, сообщает «Парламентская газета», ответил, почему с начала СВО Россия не озвучивала число потерь ВС РФ.

Об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то извращают реальные цифры. Но могу сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается невосполнимых потерь, в разы меньше, чем с украинской стороны, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора европейской информации AFP (Франция) Карима Тальби.

Президент рассказал, что в плену у Украины находятся 1348 российских солдат, в плену у России — 6465 украинских солдат. По его словам, соотношение потерь примерно такое же — 1 к 5.

Как писала «Парламентская газета», последний обмен пленными состоялся 31 мая в формате «75» на «75». Участие в переговорах принимали ОАЭ.