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Россия не раскрывает потери в СВО — Владимир Путин объяснил почему
фото: © Станислав Красильников / РИА Новости

Россия не раскрывает потери в СВО — Владимир Путин объяснил почему

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:01 10.06.2024

Президент РФ Владимир Путин, сообщает «Парламентская газета», ответил, почему с начала СВО Россия не озвучивала число потерь ВС РФ.

Об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то извращают реальные цифры. Но могу сказать совершенно уверенно, что наши потери, особенно если это касается невосполнимых потерь, в разы меньше, чем с украинской стороны, — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос главного редактора европейской информации AFP (Франция) Карима Тальби.

Президент рассказал, что в плену у Украины находятся 1348 российских солдат, в плену у России — 6465 украинских солдат. По его словам, соотношение потерь примерно такое же — 1 к 5.

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Как писала «Парламентская газета», последний обмен пленными состоялся 31 мая в формате «75» на «75». Участие в переговорах принимали ОАЭ.

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