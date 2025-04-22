Россиян кусают клещи — а сезон только начался

Более 15 тысяч россиян с начала сезона обратились за помощью в медорганизации из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. По информации ведомства, наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской области, Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.

В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий — в 50 регионах России обработано более 9,2 тыс. гектаров. К предстоящему летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,3 тыс. гектаров, — проинформировали в Роспотребнадзоре.

В этом году прививку от клещевого вирусного энцефалита сделали уже свыше 1,6 миллиона человек, добавили в ведомстве.

В Крыму пик активности клещей в этом году ожидается в мае, сообщила ранее руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская. Роспотребнадзор уже направил соответствующие документы правительствам Крыма и Севастополя о проведении акарицидной обработки общественных территорий и популярных мест отдыха.

источник: РИА Новости Крым