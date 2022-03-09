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Российская делегация исключает уступки в ходе переговоров с Украиной
Фото: МИД Белоруссии

Российская делегация исключает уступки в ходе переговоров с Украиной

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 09.03.2022

Российская делегация в ходе переговоров не намерена уступать Украине ни в одном из пунктов. Об этом в среду, 9 марта, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта, — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вместе с тем депутат подчеркнул, что не хочет раскрывать подробности переговоров с учетом того, в каких непростых условиях они проходят.

Переговоры проходят не для пиара, а для того, чтобы прийти по ключевым вопросам — военным, политическим, гуманитарным — как говорят математики, к общему знаменателю, это непросто, но российская делегация не уступит ни одного переговорного пункта и ни одного миллиметра, если выражаться аллегорией, — заявил Слуцкий.

Ранее в этот день замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев готов обсуждать нейтральный статус страны, если ему предоставят «гарантии безопасности». Он также сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта. По его мнению, прямой контакт президентов крайне необходим для мирного урегулирования конфликта.

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Напомним, основные требования России включают признание Крыма, Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также касаются нейтрального статуса Украины. Со своей стороны Киев требует немедленного прекращения операции РФ по защите Донбасса и вывода российских войск с территории страны.


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