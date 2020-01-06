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«Рождественское Чудо» — анимация от крымчанки Ксении Симоновой
Фото: страница ВК Ксении Симоновой

«Рождественское Чудо» — анимация от крымчанки Ксении Симоновой

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:20 06.01.2020

Мастер песочной анимации из Евпатории Ксения Симонова представляет рисованную историю «Рождественское Чудо». Она выполнена не в привычной технике «песка», — на этот раз художница работала цветом в режиме стоп-кадр.

В мир грядет Чудо — мы на пороге Рождества Христова! Это мой самый любимый Праздник, это настоящий День Радости. Пусть моя анимационная работа «Чудо Рождества» порадует Вас в эти дни. Вас — и Ваших деток. Эту историю я нарисовала не песком. Но это не компьютер — здесь живые руки рисуют по цвету — техника сложная, долгая и трудоемкая. Но, надеюсь, оно того стоило. С Рождеством Христовым! Приятного просмотра, — пожелала Ксения Симонова.

«Рождественское Чудо» — анимация от крымчанки Ксении Симоновой

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