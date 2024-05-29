Розовое золото Крыма

Флагман агромпромышленного комплекса республики комбинат «Крымская Роза» уже много десятилетий превращает крымские цветы и травы в уникальные формулы красоты. На легендарном производстве провели обзорную экскурсию и презентовали инвестиционный потенциал отрасли.

Экскурс по легендарному заводу предоставила гостям возможность прикоснуться к истории семейной династии, увидеть магию создания косметики, ощутить силу натуральных трав полуострова. Специалисты предприятия рассказали об особенностях процессов производства, фокусируясь на использовании натуральных ингредиентов и соблюдение строгих стандартов качества. Особое внимание уделили презентации инвестиционного потенциала эфиромасличной отрасли в Крыму, — сообщает пресс-служба Корпорации развития Республики Крым (КРРК).

Комбинат с вековой историей еще 10 лет назад находился в упадке: полное отсутствие рынка сбыта, разрушенные помещения, изношенная техника… Путь к успеху оказался тернистым. Молодая команда специалистов тестировала новую продукцию, постепенно меняла оборудования, терпела взлеты и падения. Сегодня «Крымская роза» — это 5 гектаров территории, производственный цех, лаборатория для разработки косметики, собственная артезианская скважина, 400 видов продукции, которая изготавливается из уникальных крымских растений.

На сегодняшний день развитие эфиромасличных культур – это одно из наиболее перспективных направлений экономики Крыма. Уникальное географическое положение полуострова и оптимальные климатические условия позволяют выращивать разнообразные эфиромасличные растения, которые востребованы во многих отраслях промышленности. Кроме того, в Крыму сохранен значительный научный потенциал.

Кроме того, эфиромасличные культуры обладают высокой устойчивостью к острой нехватке водных ресурсов, что делает их менее требовательными к поливу. Это очень важно для Крыма, в периоды дефицита воды. На сегодняшний день в Крыму уже существует обширная сортовая база эфиромасличных культур: более 40 сортов включены в «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории РФ».

Развитию отрасли способствуют благоприятный инвестиционный климат и стабильный рост экономики региона. Оборот организаций по итогам 2024 года вырос на 14,1%, а объем промышленного производства увеличился на 6,5%. В том числе обрабатывающая промышленность показала рост на 12,7%, — подчеркнули в КРРК.

Таких результатов удалось достичь благодаря успешной работе инвестиционной команды Республики Крым, действию свободной экономической зоны, прозрачным инвестиционным стандартам и работе Корпорации развития Республики Крым, которые оказывают инвесторам всестороннюю помощь в решении любых проблемных вопросов.

Фото и материалы: пресс-служба АО «Корпорации развития Республики Крым».