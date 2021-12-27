Руководитель Крыма – фаталист? «Что дальше? Как лидер скажет, так и будет»

Большое интервью Главы Крыма Сергея Аксёнова ТАСС оставляет двойственное впечатление. С одной стороны, неоднократно руководитель региона упоминает о фейках, слухах, конспирологических теориях касательно событий на полуострове, кадровых вопросов, в том числе его (Аксёнова) возможной отставки. С другой, настроение интервью… такое, «чемоданно-итоговое» что ли. Вот такой пассаж ни на что не намекает?

Я никогда не занимался подковерной борьбой. Наверное, это моя сила и слабость одновременно. Минус в том, что я прогнозируемый, предсказуемый. Говорю, что думаю, не хожу зигзагом, не умею маскироваться, все заявляю человеку в лицо. И к себе требую такого же отношения. Я человек предметный: если возник вопрос, спрашивайте прямо, — сказал Глава РК.

На вопрос, устал ли он, Аксёнов ответил так:

Уже говорил: если бы имел свободный выбор в 2014 году, если бы знал, что не подведу ни лидера, ни тех, кто мне доверился, конечно, перекрестился бы и ушел из политики. Фух! Владимир Владимирович сказал: «Занимайся. Это теперь твоя зона ответственности». Вот и работаю… Я вольный человек по жизни. Могу постоять за себя. И обидеть меня сложно. Не промолчу, отвечу. Лесть не люблю, подхалимов. И начальников у меня никогда не было. Друзья, партнеры, команда — это понятно. Но не начальники. Не хотел никогда ни под кем работать, подчиняться кому-то… Владимир Владимирович — мой первый и последний начальник в жизни. Дело не в должности или служебной субординации. Я о человеческом уважении и чувстве благодарности. Не стесняюсь повторять, что присягу дал раз и навсегда.

Ну и финал интервью… Он оставляет больше вопросов, чем ответов.

Семь с половиной лет пролетели как мгновение. Утро — вечер, утро — вечер. Сегодня одна проблема, завтра другая… Работаю честно. Не беру взяток, не лоббирую чьих-то интересов. Коллеги это знают. Хочется добиться ощутимых положительных результатов. Чтобы каждый житель и гость Крыма почувствовал их на себе. Не все пока получается, но рук никогда не опускаю, сразу захожу на новый круг. А что дальше? Как лидер скажет, так и будет, — резюмировал Сергей Аксёнов.

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