С 1 января 2021 года у горячей линии «Крымэнерго» будет новый номер

С 1 января 2021 года номер горячей линии ГУП РК «Крымэнерго» изменится на новый — 8 800 506 0012. Существующий номер горячей линии 8 800 511 0007 будет действовать до 24:00 31 декабря 2020 года.
Порядок набора номера для бесплатного звонка с 1 января 2021 года:
- 8 800 506 0012 – с мобильного телефона;
- 0 800 506 0012 – со стационарного телефона.
Без изменений работают и принимают обращения потребителей:
- круглосуточный номер для приема информации об аварии +7 978 993 69 51 (только SMS, необходимо указывать район, населенный пункт, адрес);
- телефоны точек обслуживания потребителей в городах и районах Республики Крым (полный список на
сайте«Крымэнерго»;
- группы ГУП РК «Крымэнерго» в социальных сетях.
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