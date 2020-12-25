С 1 января 2021 года у горячей линии «Крымэнерго» будет новый номер

С 1 января 2021 года номер горячей линии ГУП РК «Крымэнерго» изменится на новый — 8 800 506 0012. Существующий номер горячей линии 8 800 511 0007 будет действовать до 24:00 31 декабря 2020 года.

Порядок набора номера для бесплатного звонка с 1 января 2021 года:

8 800 506 0012 – с мобильного телефона;

0 800 506 0012 – со стационарного телефона.

Без изменений работают и принимают обращения потребителей:

круглосуточный номер для приема информации об аварии +7 978 993 69 51 (только SMS, необходимо указывать район, населенный пункт, адрес);

телефоны точек обслуживания потребителей в городах и районах Республики Крым (полный список на сайте

группы ГУП РК «Крымэнерго» в социальных сетях.