С 1 марта в Крыму изменится номер «горячей линии» по вопросам льготных лекарств

С 1 марта 2021 года «горячая линия» ГУП РК «Крым-Фармация» продолжит свою работу с новым номером – 8 989 234 34 84. График функционирования «горячей линии» в Крыму остается прежним — каждый рабочий день, без перерывов, с 8:00 до 17:00.

«Горячая линия» предоставляет возможность гражданам, имеющим рецепты на получение медикаментов по федеральной или региональной программам льготного лекарственного обеспечения, оперативно получить информацию о наличии необходимых препаратов в аптечной сети ГУП РК «Крым-Фармация» или сроках их поступления в аптеку, — отметили в республиканском минздраве.

Чтобы получить такую справку, льготополучателю нужно сообщить свою фамилию, имя, отчество и номер льготного рецепта.

Кроме того, на сайте минздрава Крыма в разделе «Льготное лекарственное обеспечение» публикуется и ежедневно актуализируется наличие льготных лекарственных препаратов в сети ГУП РК «Крым-Фармация» с указанием адресов аптек и аптечных пунктов, в которых имеются данные препараты. Перечень контактных телефонных номеров аптек и аптечных пунктов доступен на сайте предприятия.

Фото и материалы: пресс-служба министерства здравоохранения РК.