 С 1 сентября 2021 года начинает действовать упрощенный порядок оформления «гаражной амнистии»

Как это организовано в Крыму.

С 1 сентября 2021 года на территории Российской Федерации начинает действовать упрощенный порядок оформления гаражей и земельных участков под ними, получивший название «гаражная амнистия». Данный порядок нацелен на решение назревшей социальной проблемы и позволит россиянам зарегистрировать права на гаражи, возведенные, в том числе еще во времена Советского Союза, которые ранее невозможно было оформить по причине отсутствия у правообладателей необходимых документов.

Кроме того, «гаражная амнистия» предоставляет гражданам возможность в срок до 1 сентября 2026 года приобрести бесплатно в собственность земельные участки, занимаемые принадлежащими им гаражами. Как будет действовать «амнистия» и какие документы готовить крымчанам для оформления недвижимости детально рассказала заместитель председателя Совета министров РК, курирующая вопросы земельной и имущественной сфер, Анна Анюхина.

Первоначально необходимо убедиться, что гараж является капитальным, то есть тесно связан с землей и перенести его, не разрушив, не представляется возможным, — отметила Анна Анюхина.

К таким объектам, по ее словам, не относятся металлические гаражи и так называемые «ракушки», для которых «гаражная амнистия» предусматривает отдельное правовое регулирование.

Также основными факторами, позволяющими оформить гараж по упрощенному порядку являются:

— возведение постройки ранее установленной законодательством даты. На территории Республики Крым это 21 марта 2014 года – дата вступления в силу Федерального конституционного закона № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя»;

— соответствие гаража параметрам, установленным законодательством Республики Крым, а именно: количество этажей — не более двух, площадь — не более 60 кв.м;

— отсутствие решения суда или органа местного самоуправления о признании гаража самовольной постройкой.

Необходимо отметить, что под видом «гаражной амнистии» невозможно будет произвести оформление объектов, используемых для целей, не связанных со стоянкой и хранением автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств.

Законодательством Республики Крым мы четко определяем понятие «гараж». Всевозможные гостиницы и прочие коммерческие объекты, возведенные на земельных участках, предназначенных для размещения гаражей, как и прежде, будут вне закона, – подчеркнула Анна Анюхина.

Если же существование гаража не противоречит требованиям законодательства и не угрожает жизни и здоровью иных лиц, его владельцу нужно собрать все имеющиеся документы на гараж. Подойдут любые старые решения органов местной власти о предоставлении земельного участка для строительства гаража и (или) разрешении его строительства на соответствующем земельном участке, а равно аналогичные решения совхозов, колхозов, заводов или иных предприятий, справки гаражно-строительных кооперативов о полной выплате пая и решения общих собраний соответствующих кооперативов о выделении гражданину соответствующего гаража или земельного участка для его строительства.

Также необходимо узнать, стоит ли участок под гаражом на кадастровом учете. Сделать это можно, обратившись, например, в МФЦ.

С большой долей вероятности сведения о соответствующем земельном участке в Едином государственном реестре недвижимости будут отсутствовать, вместе с тем, в реестре могут содержаться сведения, например, о земельном участке, предоставленном гаражно-строительному кооперативу.

Если сведений о земельном участке нет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то его предстоит образовать. Для этого владельцу гаража целесообразно обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории. Сделать это можно и самостоятельно в личном кабинете на официальном сайте Росреестра, но лучше довериться профессионалам.

Подготовленную схему необходимо направить в орган, уполномоченный на распоряжение соответствующим земельным участком с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка. Формы таких заявлений доступны на официальных сайтах органов государственной власти или местного самоуправления, предоставляющих данную услугу.

При этом следует исходить из того, что по общему правилу в Республике Крым уполномоченным органом, в который необходимо направлять заявление и схему для земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, является администрация муниципального образования, на территории которого расположен земельный участок. В свою очередь, Министерство имущественных и земельных отношений Республики Крым является соответствующим уполномоченным органом для случаев, когда земельный участок расположен за границами населенных пунктов.

После рассмотрения заявления и принятия уполномоченным органом решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка и утверждении схемы его расположения на кадастровом плане территории кадастровый инженер сможет подготовить межевой план, необходимый для постановки земельного участка на кадастровый учет. После проведения данной процедуры кадастровый инженер сможет изготовить и технический план, необходимый для постановки на кадастровый учет самого гаража.

Имея на руках решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, выписку об участке из ЕГРН и технический план, владелец гаража может обратиться в орган, принявший соответствующее решение, с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, приложив к нему соответствующие документы. Уполномоченный орган рассмотрит заявление, примет решение и самостоятельно обратится в Госкомрегистр за регистрацией права гражданина на земельный участок и гараж. А собственнику, по истечении установленных законом сроков, выдаст выписки из ЕГРН, подтверждающие его право на недвижимое имущество. Как видите, процедура вполне понятная и последовательная. Думаю, что воспользуются ею многие владельцы гаражей, которые давно хотели стать полноправными собственниками, но не могли этого сделать, — подчеркнула Анна Анюхина.

При этом наивно полагать, что «гаражная амнистия» пройдет совсем уж гладко и без каких-либо трудностей. Так, общеизвестно, что многие индивидуальные гаражи располагаются на придомовых территориях многоквартирных домов, являющихся общей собственностью владельцев жилых и нежилых помещений в таких домах. Порядок оформления прав на такие объекты недвижимости даже с введением «гаражной амнистии», к сожалению, остался не урегулированным.

Материалы подготовлены управлением информационной политики мининформ РК.