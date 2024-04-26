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С 30 апреля по 13 мая в у — «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций
фото: Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

С 30 апреля по 13 мая в Крыму — «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:20 26.04.2024

С целью повышения осведомленности населения о важности соблюдения правил индивидуальной защиты при нахождении в энзоотичных по «клещевым» инфекциям территориях, а также о действиях населения при укусах клещами и мерах специфической и неспецифической профилактики клещевого вирусного энцефалита с 30 апреля по 13 мая в Республике Крым будет функционировать «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций.

Звонки будут приниматься в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по номеру телефона +7 (978) 919-11-23.

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По указанному номеру жители и гости Крыма смогут получить информацию по актуальным вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.

источник: по информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю

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