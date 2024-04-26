С 30 апреля по 13 мая в Крыму — «горячая линия» по профилактике «клещевых» инфекций

Звонки будут приниматься в рабочие дни с 09:00 до 18:00 по номеру телефона +7 (978) 919-11-23.

По указанному номеру жители и гости Крыма смогут получить информацию по актуальным вопросам профилактики инфекций, передающихся клещами.

источник: по информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю