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В Евпатории ГИБДД проводит ежедневные рейды по проверке водителей мототранспорта
Фото: pxhere.com

В Евпатории ГИБДД проводит ежедневные рейды по проверке водителей мототранспорта

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 17:57 19.04.2024

С 12 по 21 апреля на территории Евпатории сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактическое мероприятие «Мотоциклист», целью которого является сокращение аварийности с участием двухколесного транспорта.

По информации пресс-службы МВД по РК, сотрудники Госавтоинспекции уже пресекли 27 нарушений со стороны данной категории водителей. Из них: 2 факта управления транспортом, не имея права управления, 8 нарушений правил маневрирования, 5 нарушений правил проезда перекрестков, 5 фактов не предоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах, 2 факта управления, не имея при себе водительского удостоверения, 5 фактов управления без мотошлема. На специализированную стоянку были эвакуированы 2 транспортных средства. Также сотрудники дорожно-патрульной службы проводят беседы с водителями мототранспорта, предупреждают их о возможных рисках на дороге и вручают памятки.

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