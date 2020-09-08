С 7 сентября работает телефон «горячей линии» по вопросам эпидемиологической обстановки в Крыму

В преддверии начала эпидемического подъема по заболеваемости ОРВИ и гриппом 2020-2021 и начала старта вакцинальной кампании иммунизации населения против гриппа на базе Межрегионального управления Роспотребнадзора с 7 сентября 2020 года работает телефон «горячей линии» (+79789191135). Консультирование граждан в Крыму осуществляется по следующим актуальным вопросам:

-эпидемиологическая обстановка по ОРВИ и гриппу на территории полуострова;

-вопросы иммунизации населения против гриппа (где сделать прививку, состав, производители, наличие вакцин в медицинских организациях);

-вопросы использования медицинских масок;

-вопросы, связанные с введением ограничительных мероприятий в образовательных учреждениях и др.

Режим работы телефона «горячей линии» ежедневно с 9-00 до 18-00. Выходные – суббота, воскресенье.

По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю.