С 7 сентября в Ялте заработали платные муниципальные парковки

В Ялте с сегодняшнего дня заработали первые платные муниципальные парковки. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Вывести их работу из тени и направить финансовые потоки в муниципальный бюджет было, напомню, одним из первых моих обещаний в должности главы администрации, — напомнила она.

По словам главы администрации, на платных стоянках нет ни парковщиков, ни паркоматов.

Внедряем современные комплексы фотовидеофиксации «Дозор-М», которые с успехом функционируют во многих городах. Номера припаркованных автомобилей будут распознаны, а наличие оплаты — проверяется автоматически. Бесплатно – до 15 минут. Есть несколько способов оплаты – вся информация на информационных стендах, которые сейчас устанавливаются на парковках. Тех, кто не произвел оплату, ждет штраф, — подчеркнула Павленко.

Она уточнила, что параллельно составляется реестр тех, кто сможет пользоваться услугой бесплатно. В их числе многодетные семьи, инвалиды I, II групп — полный список льготных категорий на сайте https://yaltaparking.ru/ . Там же информация о том, как получить льготу.

Всего в Ялте обустроено 36 платных парковок на 565 мест. Они работают круглогодично, без выходных и праздничных дней, с 8:00 до 20:00. Обустройство автоматизированных парковок осуществляется в рамках реализации мероприятий дорожной карты пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Парковки обслуживаются специальной автоматической системой, разработанной российской компанией AngelsIT. Оплатить услуги можно с помощью федерального мобильного приложения «RuParking» и веб-портала https://yaltaparking.ru , смс-сообщений, агентских платежных терминалов 24ALLTIME и Payberry.

Перечень платных парковок (и парковочных мест) в Ялте:

№ п/п Расположение парковки Кол-во мест 1 г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Игнатенко до ул. К. Маркса 14 2 г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Руданского до ул. Свердлова 23 3 г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Руданского до ул. Игнатенко 4 4 г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Игнатенко до ул. Московской 6 5 г. Ялта, ул. Игнатенко,в районе дома № 2Б 13 6 г. Ялта, ул. Московская, от ул. К. Маркса до ул. Игнатенко 5 7 г. Ялта, ул. Рузвельта, от ул. Игнатенко до ул. Свердлова 22 8 г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Гоголя до ул. Чехова 20 9 г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Чехова до ул. Маршака 10 10 г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Володарского до ул. Архивной 19 11 г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Таврической 18 12 г. Ялта, ул. Маршака, в районе дома № 4 (площадь Маршака) 13 13 г. Ялта, ул. Наб. им. Ленина, в районе домов № 35-39 11 14 г. Ялта, ул. Московская, в районе дома № 3 24 15 г. Ялта, ул. Васильева, от ул. К. Маркса до пл. Советская 24 16 г. Ялта, ул. Тренева, от ул. Киевской до ул. Васильева (в районе МФЦ) 21 17 г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, в районе дома № 22а (ресторан «Царская конюшня») 8 18 г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9б (Винзавод) 15 19 г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9а 11 20 г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (перед входом в музей «Поляна сказок») 37 21 г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (музей «Поляна сказок») 24 22 г. Ялта, пер. Черноморский, в районе дома № 2 (к/з «Юбилейный») 12 23 г. Ялта, ул. Дражинского, от ул. Свердлова до дома № 7 15 24 г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Фонтанной до ул. К. Маркса 15 25 г. Ялта, ул. Московская, от дома № 43 до дома № 45 11 26 г. Ялта, ул. Московская, от дома № 17 до дома № 19 19 27 г. Ялта, ул. Московская, от дома № 23 до ул. Руданского 32 28 г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Рузвельта до ул. Игнатенко 4 29 г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Игнатенко до ул. Дражинского 10 30 г. Алупка, ул. Калинина, от ул. Розы Люксембург до ул. Фрунзе (пл. Ленина) 9 31 г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, в районе дома № 26 (дегустационный зал «Массандра») 9 32 г. Ялта, ул. Руданского, от дома № 23 до ул. Московской 50 33 г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Рузвельта до дома № 5 6 34 г. Ялта, ул. Володарского, от ул. Гоголя до ул. Архивной 11 35 г. Ялта, ул. Красноармейская, от ул. Достоевского до ул. Гоголя (в районе дома № 14) 11 36 пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, район Свято-Успенского храма 9

Утвержден размер платы за 1 час для двух групп транспортных средств для каждой из зон.

«Мотоциклы. Легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы, грузовые автомобили категории «В» Легковые автомобили с прицепом. Грузовые автомобили. Трейлеры (автодома). Автобусы I зона 50 рублей в час 100 рублей в час II зона 35 рублей в час 70 рублей в час