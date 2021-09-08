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С 7 сентября в Ялте заработали платные муниципальные парковки
Фото: yalta.rk.gov.ru

С 7 сентября в Ялте заработали платные муниципальные парковки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:07 08.09.2021

В Ялте с сегодняшнего дня заработали первые платные муниципальные парковки. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.

Вывести их работу из тени и направить финансовые потоки в муниципальный бюджет было, напомню, одним из первых моих обещаний в должности главы администрации, — напомнила она.

По словам главы администрации, на платных стоянках нет ни парковщиков, ни паркоматов.

Внедряем современные комплексы фотовидеофиксации «Дозор-М», которые с успехом функционируют во многих городах. Номера припаркованных автомобилей будут распознаны, а наличие оплаты — проверяется автоматически. Бесплатно – до 15 минут. Есть несколько способов оплаты – вся информация на информационных стендах, которые сейчас устанавливаются на парковках. Тех, кто не произвел оплату, ждет штраф, — подчеркнула Павленко.

Она уточнила, что параллельно составляется реестр тех, кто сможет пользоваться услугой бесплатно. В их числе многодетные семьи, инвалиды I, II групп — полный список льготных категорий на сайте https://yaltaparking.ru/. Там же информация о том, как получить льготу.

Всего в Ялте обустроено 36 платных парковок на 565 мест. Они работают круглогодично, без выходных и праздничных дней, с 8:00 до 20:00. Обустройство автоматизированных парковок осуществляется в рамках реализации мероприятий дорожной карты пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Парковки обслуживаются специальной автоматической системой, разработанной российской компанией AngelsIT. Оплатить услуги можно с помощью федерального мобильного приложения «RuParking» и веб-портала https://yaltaparking.ru, смс-сообщений, агентских платежных терминалов 24ALLTIME и Payberry. 

 Перечень платных парковок (и парковочных мест) в Ялте:

№ п/пРасположение парковкиКол-во мест
1г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Игнатенко до ул. К. Маркса14
2г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Руданского до ул. Свердлова23
3г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Руданского до ул. Игнатенко4
4г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Игнатенко до ул. Московской6
5г. Ялта, ул. Игнатенко,в районе дома № 2Б13
6г. Ялта, ул. Московская, от ул. К. Маркса до ул. Игнатенко5
7г. Ялта, ул. Рузвельта, от ул. Игнатенко до ул. Свердлова22
8г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Гоголя до ул. Чехова20
9г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Чехова до ул. Маршака10
10г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Володарского до ул. Архивной19
11г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Таврической18
12г. Ялта, ул. Маршака, в районе дома № 4 (площадь Маршака)13
13г. Ялта, ул. Наб. им. Ленина, в районе домов № 35-3911
14г. Ялта, ул. Московская, в районе дома № 324
15г. Ялта, ул. Васильева, от ул. К. Маркса до пл. Советская24
16г. Ялта, ул. Тренева, от ул. Киевской до ул. Васильева (в районе МФЦ)21
17г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, в районе дома № 22а (ресторан «Царская конюшня»)8
18г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9б (Винзавод)15
19г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9а11
20г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (перед входом в музей «Поляна сказок»)37
21г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (музей «Поляна сказок»)24
22г. Ялта, пер. Черноморский, в районе дома № 2 (к/з «Юбилейный»)12
23г. Ялта, ул. Дражинского, от ул. Свердлова до дома № 715
24г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Фонтанной до ул. К. Маркса15
25г. Ялта, ул. Московская, от дома № 43 до дома № 4511
26г. Ялта, ул. Московская, от дома № 17 до дома № 1919
27г. Ялта, ул. Московская, от дома № 23 до ул. Руданского32
28г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Рузвельта до ул. Игнатенко4
29г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Игнатенко до ул. Дражинского10
30г. Алупка, ул. Калинина, от ул. Розы Люксембург до ул. Фрунзе (пл. Ленина)9
31г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, в районе дома № 26 (дегустационный зал «Массандра»)9
32г. Ялта, ул. Руданского, от дома № 23 до ул. Московской50
33г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Рузвельта до дома № 56
34г. Ялта, ул. Володарского, от ул. Гоголя до ул. Архивной11
35г. Ялта, ул. Красноармейская, от ул. Достоевского до ул. Гоголя (в районе дома № 14)11
36пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, район Свято-Успенского храма9

 

Утвержден размер платы за 1 час для двух групп транспортных средств для каждой из зон.

 «Мотоциклы. Легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы, грузовые автомобили категории «В»Легковые автомобили с прицепом. Грузовые автомобили. Трейлеры (автодома). Автобусы
I зона           50 рублей в час 100 рублей в час
II зона           35 рублей в час   70 рублей в час

 

С 7 сентября в Ялте заработали платные муниципальные парковки

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