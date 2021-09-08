С 7 сентября в Ялте заработали платные муниципальные парковки

В Ялте с сегодняшнего дня заработали первые платные муниципальные парковки. Об этом сообщила глава администрации курортного города Янина Павленко.
Вывести их работу из тени и направить финансовые потоки в муниципальный бюджет было, напомню, одним из первых моих обещаний в должности главы администрации, — напомнила она.
По словам главы администрации, на платных стоянках нет ни парковщиков, ни паркоматов.
Внедряем современные комплексы фотовидеофиксации «Дозор-М», которые с успехом функционируют во многих городах. Номера припаркованных автомобилей будут распознаны, а наличие оплаты — проверяется автоматически. Бесплатно – до 15 минут. Есть несколько способов оплаты – вся информация на информационных стендах, которые сейчас устанавливаются на парковках. Тех, кто не произвел оплату, ждет штраф, — подчеркнула Павленко.
Она уточнила, что параллельно составляется реестр тех, кто сможет пользоваться услугой бесплатно. В их числе многодетные семьи, инвалиды I, II групп — полный список льготных категорий на сайте
Всего в Ялте обустроено 36 платных парковок на 565 мест. Они работают круглогодично, без выходных и праздничных дней, с 8:00 до 20:00. Обустройство автоматизированных парковок осуществляется в рамках реализации мероприятий дорожной карты пилотного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город». Парковки обслуживаются специальной автоматической системой, разработанной российской компанией AngelsIT. Оплатить услуги можно с помощью федерального мобильного приложения «RuParking» и веб-портала
Перечень платных парковок (и парковочных мест) в Ялте:
|№ п/п
|Расположение парковки
|Кол-во мест
|1
|г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Игнатенко до ул. К. Маркса
|14
|2
|г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Руданского до ул. Свердлова
|23
|3
|г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Руданского до ул. Игнатенко
|4
|4
|г. Ялта, ул. К. Маркса, от ул. Игнатенко до ул. Московской
|6
|5
|г. Ялта, ул. Игнатенко,в районе дома № 2Б
|13
|6
|г. Ялта, ул. Московская, от ул. К. Маркса до ул. Игнатенко
|5
|7
|г. Ялта, ул. Рузвельта, от ул. Игнатенко до ул. Свердлова
|22
|8
|г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Гоголя до ул. Чехова
|20
|9
|г. Ялта, ул. Боткинская, от ул. Чехова до ул. Маршака
|10
|10
|г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Володарского до ул. Архивной
|19
|11
|г. Ялта, ул. Гоголя, от ул. Красноармейской до ул. Таврической
|18
|12
|г. Ялта, ул. Маршака, в районе дома № 4 (площадь Маршака)
|13
|13
|г. Ялта, ул. Наб. им. Ленина, в районе домов № 35-39
|11
|14
|г. Ялта, ул. Московская, в районе дома № 3
|24
|15
|г. Ялта, ул. Васильева, от ул. К. Маркса до пл. Советская
|24
|16
|г. Ялта, ул. Тренева, от ул. Киевской до ул. Васильева (в районе МФЦ)
|21
|17
|г. Ялта, пгт Ливадия, ул. Батурина, в районе дома № 22а (ресторан «Царская конюшня»)
|8
|18
|г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9б (Винзавод)
|15
|19
|г. Ялта, пгт Массандра, ул. В. Егорова, в районе дома № 9а
|11
|20
|г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (перед входом в музей «Поляна сказок»)
|37
|21
|г. Ялта, ул. Кирова, в районе дома № 154 (музей «Поляна сказок»)
|24
|22
|г. Ялта, пер. Черноморский, в районе дома № 2 (к/з «Юбилейный»)
|12
|23
|г. Ялта, ул. Дражинского, от ул. Свердлова до дома № 7
|15
|24
|г. Ялта, ул. Руданского, от ул. Фонтанной до ул. К. Маркса
|15
|25
|г. Ялта, ул. Московская, от дома № 43 до дома № 45
|11
|26
|г. Ялта, ул. Московская, от дома № 17 до дома № 19
|19
|27
|г. Ялта, ул. Московская, от дома № 23 до ул. Руданского
|32
|28
|г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Рузвельта до ул. Игнатенко
|4
|29
|г. Ялта, ул. Свердлова, от ул. Игнатенко до ул. Дражинского
|10
|30
|г. Алупка, ул. Калинина, от ул. Розы Люксембург до ул. Фрунзе (пл. Ленина)
|9
|31
|г. Алупка, ул. Дворцовое шоссе, в районе дома № 26 (дегустационный зал «Массандра»)
|9
|32
|г. Ялта, ул. Руданского, от дома № 23 до ул. Московской
|50
|33
|г. Ялта, ул. Игнатенко, от ул. Рузвельта до дома № 5
|6
|34
|г. Ялта, ул. Володарского, от ул. Гоголя до ул. Архивной
|11
|35
|г. Ялта, ул. Красноармейская, от ул. Достоевского до ул. Гоголя (в районе дома № 14)
|11
|36
|пгт Гурзуф, ул. Ленинградская, район Свято-Успенского храма
|9
Утвержден размер платы за 1 час для двух групп транспортных средств для каждой из зон.
|«Мотоциклы. Легковые автомобили, фургоны, микроавтобусы, грузовые автомобили категории «В»
|Легковые автомобили с прицепом. Грузовые автомобили. Трейлеры (автодома). Автобусы
|I зона
|50 рублей в час
|100 рублей в час
|II зона
|35 рублей в час
|70 рублей в час
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Срочные сообщения – в
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