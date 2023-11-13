С аншлагом проходят концерты Камерного оркестра Крымской государственной филармонии… в пещере «Таврида»

В пещере «Таврида» состоялся третий концерт Камерного оркестра (художественный руководитель и дирижер Михаил Сербиненко) Крымской государственной филармонии из цикла «Маленькие истории великих классиков». Интерес слушателей к проекту не угасает, концерты проходят с неизменным аншлагом. Классическая музыка звучит в самой протяженной пещере предгорного Крыма.

Концерт посетила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина, которая выступила с приветственным словом, подчеркнув важность проекта для развития музыкальной культуры региона и выразив благодарность артистам филармонии за талант и мастерство, — сообщает пресс-служба минкульта РК.

«Музыкальные сокровища пещеры «Таврида» – новый совместный проект Крымской государственной филармонии и Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского реализуется при поддержке Министерства культуры Республики Крым.

Напомним, пещера «Таврида» открыта в 2018 году во время проведения работ по строительству одноименной федеральной трассы в Белогорском районе. Протяженность пещеры составляет более 1 километра. Для посетителей пещера доступна с 2022 года.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.