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С Крымом тесные деловые связи хотят развивать бизнесмены Армении
фото: пресс-служба Министерства финансов РК

С Крымом тесные деловые связи хотят развивать бизнесмены Армении

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 15:02 05.04.2022

Бизнесмены Армении заинтересованы в развитии деловых связей с Республикой Крым в сфере санаторно-курортного комплекса, сферы услуг, пищевой промышленности. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико, представляя инвестиционный потенциал региона в Ереване в ходе делового завтрака с бизнесменами Армении.

Крым ждет инвесторов из всех стран мира, и мы рады каждому инвестору, потому что каждый инвестор для нас добрый друг. Интерес к Крыму большой. Есть интерес к санаторно-курортному отдыху, грязелечению, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

В презентации инвестиционного и экономического потенциалов республики приняли участие более 50 бизнесменов Армении. Заинтересованность проявлялась к крымским производителям пневмооборудования, электросварочного оборудования, туризма и другим отраслям.

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Вице-премьер сообщила, что предпринимателям Армении рассказали о преференциях, предоставляемых резидентам свободной экономической зоны, республиканским законом об инвестиционной деятельности.

Проходят двухсторонние встречи с бизнесменами, обсуждаются программы сотрудничества. Я думаю, что сегодняшний день закончится подписанием соглашений о сотрудничестве, — отмечает Ирина Кивико.

В бизнес-миссии участвуют более 10 крымских предприятий в сфере приборостроения, производства колбасных, кондитерских и молочных изделий, мороженого, по выпуску косметической и эфирно-масличной продукции, производству удобрений, санаторно-курортного и туристического комплекса.

Источник: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым


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