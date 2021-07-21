penoplex
Горячие новости
Главная | Бизнес в Крыму | Сельское хозяйство Крыма | С начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч тонн овощей

crimeapress_news



«Верево Сити»
С начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч тонн овощей
фото: pxhere.com

С начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч тонн овощей

Опубликовал: КрымPRESS в Сельское хозяйство Крыма 19:57 21.07.2021

О том, что с начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч тонн овощей, сообщил заместитель Председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Вице-премьер уточнил, что собрано 9 тысяч тонн овощей защищенного и 4,6 тысяч тонн открытого грунта.

С начала 2021 года собрано 5 тысяч тонн томатов и почти две тысячи тонн огурцов закрытого грунта. Под урожай 2021 года в республике засеяно более 6 тысяч гектаров овощей открытого грунта. На сегодня убрано 357,6 гектаров, из которых собрано 4,6 тысячи тонн овощей открытого грунта: 739 тонн капусты, 329 тонн чеснока, 104 тонны огурцов, 100 тонн моркови, 65 тонн кабачков, 47 тонн томатов, 27 тонн свеклы, почти 3 тонны лука, 16 тонн горох овощного, баклажаны – 15,5 тонн, 32,4 тонны перец сладкий, — цитирует пресс-служба Андрея Рюмшина.  

Заместитель Председателя Правительства Крыма прокомментировал, что посевная площадь под картофелем в этом году составляет 3,6 тысяч гектаров, фактически убрано 190 гектара. Крымские аграрии на сегодня собрали 138 тонн картофеля в Джанкойском, Красногвардейском и Первомайском районах.

С начала года в Крыму собрано порядка 13 тысяч тонн овощей

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.