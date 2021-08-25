С сентября в Крыму начинается вакцинация от гриппа

В регион поступила вакцина «Ультрикс Квадри».

С сентября в Крыму начинается вакцинация населения от гриппа, в регион поступило свыше 334 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри». Об этом рассказал министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

В преддверии эмидсезона гриппа и ОРВИ необходимо пройти вакцинацию. Сделать прививку нужно и можно даже в условиях пандемии, чтобы не допустить сочетания инфекций, которое может привести к отягощению состояния заболевшего человека, а также нагрузке на учреждения здравоохранения, — сказал министр.

В России массовая вакцинация против гриппа стартует в сентябре, перед тем, как вирусы начинают активно распространяться среди населения, и продолжается всю осень.

Главная цель кампании — привить не менее 60% населения Республики, этого достаточно, чтобы сформировать коллективный иммунитет. Иммунизация против гриппа является самым эффективным средством профилактики данного заболевания. Вакцинация проводится ежегодно до начала сезонного подъема заболеваемости. Для иммунизации против гриппа будут использоваться вакцины российского производства. Так, на склад ГУП РК «Крым-Фармация» уже поступил препарат «Ультрикс Квадри», который в ближайшее время будет распределен по медицинским организациям. Кроме того, за счет бюджета республики будет закуплена вакцина «Гриппол плюс». Данные препараты включают актуальные штаммы вируса гриппа, которые будут циркулировать в 2021-2022 годах, — рассказал Александр Остапенко.

После вакцинации антитела появляются через 8–12 дней. Иммунитет сохраняется до 12 месяцев. Схема иммунизации ранее не привитых против гриппа детей до 3-х лет состоит из 2-х прививок с интервалом 30 дней. Для всех остальных категорий населения необходима однократная вакцинация.

Граждане, прошедшие иммунизацию против новой коронавирусной инфекции, могут вакцинироваться против гриппа спустя 30 дней после введения второго компонента вакцины. Лица, вакцинированные от гриппа, также только спустя месяц после прививки могут пройти иммунизацию против коронавируса, — сообщил министр.

Кому прививка делается в первую очередь.

В рамках Национального календаря профилактических прививок иммунизация против гриппа проводится следующим категориям населения:

— дети с 6 месяцев, учащиеся 1-11 классов;

— обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);

— беременные женщины (II-III триместр);

— взрослые старше 60 лет;

— лица, подлежащие призыву на военную службу;

— лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

Лица, не включенные в группы риска в рамках Национального календаря профилактических прививок, также смогут пройти вакцинацию от гриппа. Для этой категории граждан вакцина против гриппа закупается за счет республиканского бюджета.

Хочу подчеркнуть, что вакцинация не ослабляет иммунитет, а тренирует его, делая сильнее. При этом сама вакцина не способна вызвать инфекцию, но дает возможность иммунной системе запомнить антигены вирусов гриппа и при встрече с диким возбудителем подавить его, — сказал Александр Остапенко.

Кому прививка противопоказана.

Каждая вакцина имеет свои ограничения, то есть, список тех заболеваний и случаев, когда её вводить не стоит из-за возможного развития тяжёлых осложнений. Так, абсолютными противопоказаниями к прививке от гриппа являются:

Аллергия на куриный белок. Нельзя вводить только те вакцины, которые сделаны с использованием куриного белка и содержат его частицы. Об аллергии нужно предупредить врача. Детский возраст до шести месяцев. Если ранее были реакции на один из компонентов препарата — вакцинацию лучше не проводить.

Временный медотвод от прививки против гриппа даётся в случае заболевания острой инфекцией, либо в случае обострения хронических болезней. Вакцинироваться можно после полного выздоровления, спустя 7-10 дней.

В сочетании с гриппозной вакцинацией также целесообразно рекомендовать проведение иммунизации против пневмококковой инфекции. Для этих целей в Республике Крым имеется достаточное количество вакцин — «Превенар 13» и «Пневмовакс 23», — подчеркнул глава республиканского минздрава.

Против пневмококковой инфекции дети до 2-х лет прививаются в рамках национального календаря профилактических прививок согласно утверждённой схеме. Не привитые дети с 2-х лет и старше, а также взрослые до 65 лет должны получить одну дозу. Лица в возрасте 65 лет и старше должны быть привиты дважды с интервалом 2 месяца.