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С утра - «около ноля». Как симферопольские коммунальщики дороги посыпают
Фото: пресс-служба администрации Симферополя

С утра — «около ноля». Как симферопольские коммунальщики дороги посыпают

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 12:51 23.01.2020

За последние сутки симферопольские коммунальщики израсходовали 8 тонн реагента для обработки дорог. Об этом сообщил директор МБУ «Город» Антон Подабед.

По состоянию на 23 января для обработки центральных улиц крымской столицы было использовано более восьми тонн антигололёдной смеси. Наносилась она на дороги с привлечением пяти единиц специализированной техники, – отметил он.

Уточняется, что остаток противогололёдного материала в МБУ на зимний сезон текущего года составляет 858 тонн.

Директор «Города» добавил, что при ухудшении погодных условий механизированным способом в первую очередь обрабатываются перекрёстки, повороты, спуски и подъёмы, а дворниками учреждения – остановки общественного транспорта и пешеходные переходы на территории Симферополя.

Напомним, сегодня на полуострове ожидается ухудшение погоды. В течение суток температура воздуха с отметки «около ноля» понизится на 3-5 градусов, ожидается сильный снег, метель, гололедица.

С утра - «около ноля». Как симферопольские коммунальщики дороги посыпают

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