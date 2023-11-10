С жителя пгт. Красногвардейское взыскали материальный ущерб на общую сумму 151 тыс. рублей. За что?

Гражданин Э. — житель пгт. Красногвардейское осуществлял хозяйственные работы и повредил автомобиль гражданина Г. Возмещать ущерб гражданин Э. не захотел, а потому гражданин Г. подал на последнего в суд.

Согласно вынесенного судебного решения гражданину Э. было присуждено возместить материальный ущерб в размере 151 тыс. рублей истцу, но делать это он не торопился. В связи с чем, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Красногвардейскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении гражданина Э. исполнительное производство. Но даже тогда должник не спешил идти на встречу гражданину Г., — отмечают в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.

Принимая во внимание поведение гражданина Э., судебный пристав-исполнитель отделения обратил взыскание на денежные средства должника, находящиеся на его банковских счетах и временно ограничил его в праве выезда за пределы России. Тем не менее, гражданин Э. предпочел уклоняться от оплаты материального ущерба и дальше. Тогда с целью проверить имущественное положение должника судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Красногвардейскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю осуществил выход по адресу проживания должника и выявил у него в собственности два телевизора и кондиционер, в отношении которых был составлен акт о наложении ареста. Сотрудник органов принудительного исполнения проинформировал гражданина Э., что в случае неуплаты материального ущерба арестованное имущество будет оценено и реализовано. Не желая лишаться любимой бытовой техники, гражданин Э. изыскал необходимые денежные средства, явился на прием в отделение судебных приставов и погасил задолженность в полном объеме.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю