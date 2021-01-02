Сакские энергетики провели капитальный ремонт линии

В последние дни 2020 года специалисты Сакского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» завершили модернизацию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-527 в селе Версаево. Как отмечают сакские энергетики, проведенный капитальный ремонт повысит надежность и улучшит качество электроснабжения местных жителей.

Энергетики провели диагностику распределительных сетей в данном населенном пункте и разработали схему повышения качества электроснабжения, в рамках которой были реализованы следующие мероприятия: расчистка трасс, замена провода на самонесущий изолированный по всей длине линии — около 1,4 км, а также 51 опоры и 59 ответвлений к жилым домам. Плановый капитальный ремонт специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили в сжатые сроки с минимальными неудобствами для местных жителей, — отметили в «Крымэнерго».

Всего от линии запитаны 86 потребителей, однако даже частичная модернизация физически и морально устаревших линий электропередачи позволяет существенно повысить энергобезопасность всего населенного пункта.