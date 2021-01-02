Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Энергетика Крыма | Сакские энергетики провели капитальный ремонт линии

crimeapress_news

Сакские энергетики провели капитальный ремонт линии

Сакские энергетики провели капитальный ремонт линии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Энергетика Крыма 13:40 02.01.2021

В последние дни 2020 года специалисты Сакского РЭС ГУП РК «Крымэнерго» завершили модернизацию воздушной линии электропередачи 0,4 кВ от ТП-527 в селе Версаево. Как отмечают сакские энергетики, проведенный капитальный ремонт повысит надежность и улучшит качество электроснабжения местных жителей.

Энергетики провели диагностику распределительных сетей в данном населенном пункте и разработали схему повышения качества электроснабжения, в рамках которой были реализованы следующие мероприятия: расчистка трасс, замена провода на самонесущий изолированный по всей длине линии — около 1,4 км, а также 51 опоры и 59 ответвлений к жилым домам. Плановый капитальный ремонт специалисты ГУП РК «Крымэнерго» выполнили в сжатые сроки с минимальными неудобствами для местных жителей, — отметили в «Крымэнерго».

Всего от линии запитаны 86 потребителей, однако даже частичная модернизация физически и морально устаревших линий электропередачи позволяет существенно повысить энергобезопасность всего населенного пункта.

Сакские энергетики провели капитальный ремонт линии

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.