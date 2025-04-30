Сакские лечебные грязи используют в работе более 100 санаториев РФ

Если бы не проводились работы по сохранению озера, мы бы уже давно утратили этот источник. Разработкой уникальных природных ресурсов занимается Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция, управляющая достаточно сложной системой в части постоянного регулирования уровня рапы. В 2026 году мы отметим 100-летие предприятия, которое на протяжении всего этого времени практически не прекращало работу, — уточнил министр.

Ганзий отметил уникальность сакской грязи, напомнив, что по составу она «превосходит соли Мертвого моря». Указав и на необходимость сохранения уникального Сакского озера.

Более 100 санаториев Российской Федерации используют сакскую грязь, рапу (солевой раствор высокой степени минерализации — прим. ТАСС) и минеральную воду. Технологии восстановления здоровья с помощью сакских грязей являются впечатляющими по эффективности, — сказал он журналистам в ходе пресс-тура «Расцветай в Крыму».

Он также отметил, что Крымская ГГРЭС добывает и поставляет целебную сакскую грязь в большинство регионов России и в Республику Беларусь.

На территории городского округа Саки в Крыму располагается лечебное Сакское озеро, в которое входят Западный и Восточный бассейны месторождения лечебной грязи и рапы. В 1807 году французский ученый химик Феликс Де Серра произвел анализ сакских грязей, этот момент считается стартом освоения курортов Крыма. В 1926 году для изучения и сохранения лечебного озера была создана Сакская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция (ГГРЭС), в сферу деятельности которого входят не только рациональная эксплуатация и сохранение уникального месторождения целебных грязей, но и изучение других бальнеогрязевых экосистем страны.

источник: ТАСС