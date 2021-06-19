Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

В южнобережном поселке Кореиз сохраняется сложная ситуация. На улицах поселка – потоки воды и тонны грязи, камней, глинозема. Десятки домов и подворий затоплены. На месте бедствия сегодня побывал Глава РК Сергей Аксёнов.

Положение сложное, подтоплены дома и дворы. Поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ближайшее время в поселок будет осуществлен подвоз воды, — отметил он.

В Кореизе не только размыты дороги и сильно подтоплены домовладения. Вода обрушила грунт – некоторые машины оказались на обрывах. Несколько семей эвакуировано.

На месте идут восстановительные работы. Глава администрации Ялты Янина Павленко заверила, что в поселок будет переброшена дополнительная техника, а также водовозки.