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Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия в Крыму 12:33 19.06.2021

В южнобережном поселке Кореиз сохраняется сложная ситуация. На улицах поселка – потоки воды и тонны грязи, камней, глинозема. Десятки домов и подворий затоплены. На месте бедствия сегодня побывал Глава РК Сергей Аксёнов.

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Положение сложное, подтоплены дома и дворы. Поручил усилить работу по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В ближайшее время в поселок будет осуществлен подвоз воды, — отметил он.

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

В Кореизе не только размыты дороги и сильно подтоплены домовладения. Вода обрушила грунт – некоторые машины оказались на обрывах. Несколько семей эвакуировано.

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

На месте идут восстановительные работы. Глава администрации Ялты Янина Павленко заверила, что в поселок будет переброшена дополнительная техника, а также водовозки.

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

Самая сложная ситуация на ЮБК – в поселке Кореиз

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