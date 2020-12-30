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Самолет, выполнявший рейс «Симферополь – Москва», экстренно сел в Шереметьево
Фото: nordwindairlines.ru

Самолет, выполнявший рейс «Симферополь – Москва», экстренно сел в Шереметьево

Опубликовал: CrimeaPRESS в Аэропорты Крыма 20:46 30.12.2020

Причина инцидента – треснувшее лобовое стекло лайнера.

Сегодня днем (в 15:38) в аэропорту Шереметьево совершил экстренную посадку Airbus-321 компании «Nordwind», следовавший из Симферополя в Москву. Известно, что у лайнера треснуло лобовое стекло. Однако посадка прошла в штатном режиме, без последствий. Пострадавших нет.

Как сообщил ТАСС источник в авиационных службах, в полете проявилась трещина лобового стекла со стороны КВС (командира воздушного судна). Снижение и заход на посадку воздушное судно провело в обычном режиме, при этом наземные службы были предупреждены. Причины и Обстоятельства инцидента выясняются.

Самолет, выполнявший рейс «Симферополь – Москва», экстренно сел в Шереметьево

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