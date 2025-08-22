Санатории Крыма модернизируют номерной фонд и лечебную базу

На территории Республики Крым функционирует 91 санаторий. Из них 65 санаторно-курортных организаций работают круглогодично, предлагая гостям широкий спектр услуг по лечению, оздоровлению и профилактике всевозможных заболеваний, основываясь на опыте и традициях отечественной курортологии. Программы оздоровления и лечения предлагают не только классические здравницы с вековой историей и серьезной лечебно-оздоровительной базой, но и современные отели и комплексы 4-5 звёзд, которые, кроме традиционных лечебных программ, используют наработки научно-исследовательских институтов и самые современные технологии.

Например, с целью улучшения комфорта отдыхающих в этом году в санаторий «Саки» (грязелечение с 1884 г) начали реновацию номерного фонда. В номерах меняется напольное покрытие, сантехника в санузлах, обновляется наполнение номеров, мебели, приводятся в порядок балконы.

До конца 2025 года планируется завершить ремонты во всем корпусе «Южный». Ведутся работы по ремонту всей системы отопления: полностью меняются теплосети, отремонтирована котельная. Ведется благоустройство парка санатория и обновляется медицинское оборудование.

В санатории «Днепр» («Каникулы в Ялте», основан в 1902 году) проводятся работы по реновации с 2017 года. После капитального ремонта в 2019 году введены в эксплуатацию: клуб-столовая, спальный корпус 2. В ноябре 2020 года веден в эксплуатацию медицинский центр санатория, обновлено медицинское оборудование, введены новые медицинские услуги.

В 2022 году введены в эксплуатацию после капитального ремонта два спальных корпуса и новый модульный корпус регистрации гостей. Осенью 2023 года введены в эксплуатацию после капитального ремонта спальный корпус 1 — Дворец Харакс и административный корпус. Летом 2025 года первых гостей после ремонта принял еще один спальный корпус. На территории санатория строится новый 8-ми этажный спальный корпус общей площадью более 9,6 тыс. кв. м. Строительство закончится ориентировочно к концу 2026 года.

С нуля создан медицинский центр в санатории «Звездный» в Судаке (основан в 1982 году). Медцентр назвали в честь святителя Луки Крымского и оснастили новейшим оборудованием. Неврология, кардиология, опорно-двигательный аппарат и органы дыхания – на лечении этих заболеваний сконцентрировано внимание штатных врачей. Приступили к реконструкции номерного фонда. Санаторий уже принимает гостей круглогодично, постоянно инвестируя в дальнейшее преобразование. Закончен ремонт центральной площади, входной группы и зоны приёма гостей. Полностью пересмотрена концепция обеденного зала, внедрена шведская линия.

В санатории «Ай-Петри» (основан в 1923 г) завершен очередной этап реновации номерного фонда. Особое внимание уделили семейным форматам отдыха. Санаторий продолжает развивать и укреплять свою медицинскую базу, делая ставку на современные технологии оздоровления. В арсенале учреждения появились два инновационных аппарата, направленных на повышение эффективности лечения и восстановления.

В Республике Крым в сфере курортов и туризма реализуется порядка 240 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 341 млрд рублей. Проекты касаются создания санаториев, отелей и развития сферы курортов и туризма. В санаторно-курортном комплексе за 11 лет открыто 79 новых объектов размещения. До 2030 года планируется ввести еще 8 новых санаториев, — цитирует пресс-служба министра курортов и туризма Республики Крым Сергея Ганзий.

Так, по данным Минтуризма РК, всего до 2030 года в рамках возведения новых санаторно-курортных и туристских объектов, планируется к открытию 33 объекта размещения. Все объекты входят в масштабную программу развития туристической инфраструктуры.

Напомним, что в Республике Крым в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал» реализуется круглогодичный морской курорт «Золотые пески». Курорт включает в себя два масштабных проекта: «Золотые пески России» в Евпаторийском регионе и «Семейный курорт Крымская Ривьера» на территории городского округа Саки. Планируется создание 18 отелей 3, 4, 5 звезд общей вместимостью 8,3 тыс. номеров и комплекса объектов круглогодичной туринфраструктуры, протяженность береговой линии составит порядка 20 км. Будет создана самая большая набережная в Крыму протяженностью 12 км. Планируется благоустроить более 45 га современных пляжных территорий. Помимо отелей, на территории курорта появятся спортивные объекты, термальный комплекс, медицинский комплекс, всесезонный аквапарк, экспоцентр, тематический музей около памятника десантникам. Реализация данных проектов позволит создать порядка 5 тыс. новых рабочих мест. Ожидаемый дополнительный турпоток составит более 1 млн туристов в год. По обоим проектам заключены инвестсоглашения, утверждены дорожные карты реализации. Планируемое начало запуска курорта в Саках — 2029 год и 2030 год в Евпаторийском регионе.

По данным аналитиков сервиса Санатории-россии.рф за 5 месяцев 2025 года санатории Республики Крым показали лучшую динамику роста сразу по нескольким показателям эффективности. Число отдыхающих в санаториях Крыма к аналогичному периоду прошлого года выросло на 21,7%, как отметили аналитики – это лучший результат в ТОП-25 регионов России по динамике роста. Также лучший показатель роста у Крыма и в доходности – +35,7% к предыдущему периоду и в количестве ночевок — изменение к предыдущему периоду +15,7%.

Санаторно-курортная отрасль является одной из приоритетных для инвесторов. Несмотря на все геополитические вызовы все инвестиционные проекты реализуются согласно намеченным задачам.

Информация и фото: Министерство курортов и туризма Республики Крым