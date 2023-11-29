Сбер открыл офис в Евпатории

Офис Сбербанка открылся в Евпатории по адресу: ул. 9 мая, 47А. Это уже шестой офис Сбербанка, обслуживающий розничных клиентов в Крыму. Клиентам доступны все самые востребованные продукты и услуги банка для розничных и корпоративных клиентов. В отделении есть переговорная комната для посетителей, детская зона, а также зона самообслуживания с современными банкоматами.

Евпатория – одно из самых востребованных туристических направлений на западном побережье Крыма. Здесь ежегодно отдыхают тысячи семей из всех уголков России, активно развивается сегмент малого и микробизнеса, особенно – в сфере обслуживания и туристических услуг. Уже более 9000 предпринимателей открыли счета в Сбере. Среди них есть и жители западной части полуострова. Теперь нашим клиентам из Евпатории и ближайших районов станет еще удобнее решать свои ежедневные задачи и развивать бизнес. Клиентам-физическим лицам здесь мы тоже предлагаем широкую продуктовую линейку: от получения дебетовых СберКарт до ипотечного кредитования. Оформить ипотеку смогут и жители города, и туристы, которые приняли решение приобрести собственное жилье в Крыму, — отмечает управляющий Головным отделением Сбербанка в Крыму Андрей Подсвиров.

Появление отделения Сбербанка в нашем городе — это прекрасная новость для жителей и гостей Евпатории. В первую очередь, это удобство и новые возможности как для физических, так и для юридических лиц. Уверена, что офис в нашем городе — это не только новые рабочие места для евпаторийцев, но и множество банковских продуктов, которые будут пользоваться спросом у населения, — говорит глава администрации города Евпатории Елена демидова.