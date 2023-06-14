Сбербанк намерен в 2023 году открыть новые офисы в Крыму

Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что банк рассматривает возможность открыть до конца года еще нескольких офисов в Крыму в дополнение к уже существующим в Ялте и Севастополе:

Сейчас у нас работает два офиса на территории полуострова: в Ялте и Севастополе. Мы рассматриваем возможность открытия нескольких офисов в Крыму в этом году, приоритетные города – Керчь и Симферополь, — сказал он в интервью в рамках ПМЭФ.

Станислав Кузнецов отметил, что сегодня Сбербанк видит высокий интерес со стороны местных предпринимателей — клиентами уже стали более 1300 компаний, работающих на полуострове. Банк также наращивает кредитный портфель корпоративных клиентов Крыма – бизнесу полуострова выдано кредитов на сумму более чем 700 миллионов рублей.

Большой интерес проявляют и физлица, у которых пользуются популярностью вклады в рублях – общая сумма пассивов клиентов в Крыму сейчас приближается к миллиарду рублей. При этом потребительских кредитов выдано на сумму свыше 300 миллионов рублей, ипотечных – более чем на 360 миллионов рублей.

Кроме того, за первый месяц работы банка на полуострове клиенты Сбербанка совершили более 800 тысяч онлайн-переводов на сумму свыше 2 миллиардов рублей. При этом денежные переводы через отделения банка в Крыму востребованнее на 50-70%, чем в аналогичных отделениях юга России.

источник: пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка

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