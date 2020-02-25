Секретарь украинского СНБО Данилов: «мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым»

Очередной «поворот».

На прошлой неделе Киев начал «телодвижения» по подготовке подачи (продажи) днепровской воды в Крым. На этой неделе звучит команда: «Пельмени разлепить!». Забавные у нас «соседи». То ли торгуются, то ли шантажируют, то ли сами еще не знают, что делать. Но языком молоть горазды… Вот и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов дал большое интервью интервью, в котором категорически отказал Крыму в воде, назвав его «оккупированным».

Это временно оккупированная территория, за которую несет полную ответственность РФ, — заявил Данилов.

Чиновник откровенно темнил. Намекал на «деоккупацию», но как быть с Крымом так и не поведал. «У меня есть план, но вам я его не скажу«…

По деоккупации есть несколько кейсов. Я не могу их вам раскрывать. Они в работе. Она не всегда публична, потому что наша главная задача – вернуть наши территории, — заявил секретарь СНБО.

Спасибо за искренность. Киеву важна «территория», но никак не люди, проживающие на этой самой территории. Собственно, они «обойдутся» и без воды.

Мое личное мнение: мы не можем поставлять воду в оккупированный Крым. Более того, с политической точки зрения я думаю, что это невозможно. Если Российская Федерация возвращает Крым, то вода пойдет туда сразу. Это сложный вопрос. И думать, что есть простой ответ, нельзя, — заявил Данилов.

Какой «поворот» теперь последует?

Сеня Фрименс.