«Сельские» надбавки к пенсиям сохранятся независимо от места жительства

В Госдуме 5 апреля рассмотрит законопроект, в соответствии с которым пенсионеры, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, смогут получать 25-процентную надбавку к пенсии независимо от места жительства. В настоящее время при переезде пенсионера из сельской местности в город надбавка снимается. По словам Председателя Госдумы Вячеслава Володина, такая несправедливость будет устранена.

Для Государственной Думы поддержка села, сельских тружеников — приоритет, — отметил Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что «сельские» надбавки стали одной из тем февральской встречи лидеров парламентских фракций с Президентом.

Президент поддержал наше предложение и поручил до 1 мая подготовить соответствующие законодательные предложения, — сказал Вячеслав Володин. — Речь идет о более чем полутора миллионах сельских тружеников, которые не менее 30 лет своей жизни отдали сельскому хозяйству. Труд этот легким никогда не был, как и жизнь на селе, лишенная городского комфорта. Поэтому надбавка должна сохраняться за пенсионером независимо от того, останется ли человек жить в сельской местности, переедет в город к детям и внукам или станет горожанином в результате административного преобразования населенного пункта.

Вячеслав Володин подчеркнул, что Госдума рассмотрит данный законопроект в приоритетном порядке.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы, http://duma.gov.ru/