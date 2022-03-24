Семейное дело в Севастополе: ребенок обрел полноценное общение с отцом. Приставы помогли

В Севастополе судебные приставы обеспечили право отца на общение с ребенком.

После развода женщина категорически запретила бывшему мужу видеться с дочерью. Мужчина неоднократно обращался к матери ребенка с просьбой дать возможность встречаться с дочкой. Однако мать девочки продолжала ограничивать их контакты, не позволяла им видеться. В итоге гражданин обратился в суд. При поступлении исполнительных документов в Гагаринское отделение судебных приставов УФССП России по Севастополю работники службы возбудили исполнительное производство на основании решения суда, которыми определен порядок общения отца с дочкой. Добровольно исполнять требование исполнительного документа мать ребенка отказывалась, ссылаясь на свои страхи, что отец ребенка вывезет 3-х летнюю дочь из Российской Федерации, — озвучили детали семейного дела в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

Неоднократные разъяснения судебного пристава-исполнителя, доверительные разговоры о необходимости общения ребенка с родным отцом, а также разъяснения последствий неисполнения решения суда привели к разрешению трудной жизненной ситуации. Мать осознала, что своими действиями причиняет вред дочке. Бывшая супруга перестала препятствовать общению, и отец стал регулярно встречаться с ребенком.

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