реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Семейное дело в Севастополе: ребенок обрел полноценное общение с отцом. Приставы помогли

crimeapress_news



реклама в крыму
Семейное дело в Севастополе: ребенок обрел полноценное общение с отцом. Приставы помогли

Семейное дело в Севастополе: ребенок обрел полноценное общение с отцом. Приставы помогли

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:50 24.03.2022

В Севастополе судебные приставы обеспечили право отца на общение с ребенком.

После развода женщина категорически запретила бывшему мужу видеться с дочерью. Мужчина неоднократно обращался к матери ребенка с просьбой дать возможность встречаться с дочкой. Однако мать девочки продолжала ограничивать их контакты, не позволяла им видеться. В итоге гражданин обратился в суд. При поступлении исполнительных документов в Гагаринское отделение судебных приставов УФССП России по Севастополю работники службы возбудили исполнительное производство на основании решения суда, которыми определен порядок общения отца с дочкой. Добровольно исполнять требование исполнительного документа мать ребенка отказывалась, ссылаясь на свои страхи, что отец ребенка вывезет 3-х летнюю дочь из Российской Федерации, — озвучили детали семейного дела в пресс-службе УФССП России по Севастополю.

Неоднократные разъяснения судебного пристава-исполнителя, доверительные разговоры о необходимости общения ребенка с родным отцом, а также разъяснения последствий неисполнения решения суда привели к разрешению трудной жизненной ситуации. Мать осознала, что своими действиями причиняет вред дочке. Бывшая супруга перестала препятствовать общению, и отец стал регулярно встречаться с ребенком.

Узнайте больше:  «Будь уверен! Будь здоров!»: в Севастополе бесплатно проверят тонометры. Когда и где?

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.