Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет средств маткапитала

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях закон, позволяющий использовать средства материнского капитала для реконструкции жилого помещения в таунхаусах.

Изменения вносятся в статью 10 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» о реконструкции за счет средств материнского (семейного) капитала дома блокированной застройки.

Семьи с детьми получат дополнительную возможность улучшить свои жилищные условия за счет материнского капитала, — отметил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. — Они смогут направить эти средства на ремонт жилья, расположенного в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах. Это важно, учитывая, что такой тип жилья становится в нашей стране все более популярным, особенно в крупных городах… Государственная Дума последовательно работает над расширением возможностей использования средств материнского капитала. Эта программа — большой вклад в улучшение демографической ситуации, поддержку молодых и многодетных семей.

По словам Володина, в бюджете страны на следующий год предусмотрено не только продолжение выплат маткапитала, но и его индексация с учетом инфляции.