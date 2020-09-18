Сентябрь севастопольского «Добровольца» — всё успеть, выполнить задуманное, помочь людям

Общественное Движение «Доброволец» и после насыщенного событиями лета не сворачивает своих проектов. По-прежнему актуальна программа «Продуктовое обеспечение». Автолавка «Добровольца» продолжает снабжать продуктами первой необходимости по самым низким ценам жителей сел Байдарской и Варнаутской долин. В минувшее воскресенье автолавка работала в Гончарном и Резервном.

Начался сезон консервации и одним из самых востребованных продуктов стал сахар. В последнее время цена на сахар на рынке резко подскочила. Так стоимость в закупке утром достигла 39 рублей за кг. Благодаря усилиям ОД «Доброволец», обществу предпринимателей и Голикову Дмитрию Сергеевичу в частности цены на автолавке остаются ниже закупочной. Живой пример социального проекта, в котором не говорят, а делают, — рассказал председатель Общества инвалидов Байдарской и Варнаутской долин Севастополя Андрей Фомин.

Отметим, что к проекту «Добровольца» присоединяются и новые предприниматели. Сельчане, на этот раз, с удовольствием пробовали (и покупали по честной цене) настоящий Алтайский мед.

Близится очередное воскресенье и автолавку «Добровольца» с нетерпением ждут в Байдарской долине.

Тем временем спортивный актив «Добровольца» вместе с Федерацией бокса Севастополя (напомним, ее вице-президент – Дмитрий Голиков) поздравил ветеранов бокса с праздником — Днём ветеранов бокса.

Доставку продуктовых наборов осуществляли кандидат в мастера спорта, боксёр БК «Фиолент» Артур Валис и исполнительный директор ФБС Олег Баландин, — отмечает пресс-служба ОД «Доброволец».

Впереди у общественников – немало работы. Нужно выполнить все задуманное и обещанное, в том числе и по «депутатской линии». О недавнем «тревожном выезде» депутата Балаклавского МО, лидера ОД «Доброволец» Дмитрия Голикова на ул. Богдана Хмельницкого — ЗДЕСЬ.

Фото: А.Фомин, пресс-службы ОД «Доброволец» и Федерации бокса Севастополя.