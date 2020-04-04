Сергей Аксёнов: чем более жесткие меры в нынешних условиях, тем быстрее закончится борьба с коронавирусом

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе заседания оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции заслушал ежедневные доклады о ситуации по предотвращению распространения COVID-19 в Республике Крым.

Сергей Аксёнов сообщил, что в состав участников оперативного штаба включена председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация независимых профсоюзов Крыма» Надежда Краденова.

Любые обращения по взаимодействию работников с работодателями должны быть систематизированы и решаться максимально оперативно, — сказал Глава Крыма.

По словам Председателя Совета министров РК Юрия Гоцанюка, на сегодняшний день проверено 17254 объекта, выявлено 43 нарушения, устранены нарушения по 23 объектам.

Сергей Аксёнов в очередной раз акцентировал внимание на том, что на все вопросы и жалобы, поступающие в социальных сетях, требуется быстрое реагирование.

Например, мне в соцсетях поступают жалобы о том, что медработникам не хватает средств индивидуальной защиты. Нужно лично созваниваться с каждым. Также нужно разделить ответственность, чтобы профильные министры реагировали по своим направлениям на поступающие жалобы. Все в деталях должно быть отработано, — добавил Глава Республики.

Кроме того, руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК и городу федерального значения Севастополю — главный государственный санитарный врач по РК и г. Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за вчерашний день в лабораторию поступило более 500 анализов, из них по 335 получены отрицательные результаты, остальные находятся в работе. Также Наталья Пеньковская отметила, что на данный момент полностью отработан механизм проверки граждан и составления анкет на пунктах пропуска – на Крымском мосту, на железнодорожных вокзалах и в аэропорту.

В свою очередь, Сергей Аксёнов подчеркнул, что все, кто сейчас работает на передовой, должны быть полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В ходе своего доклада министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов проинформировал, что сейчас в Крыму под медицинским наблюдением на коронавирус находится 3039 человек, снято с наблюдения 39, поставлено – 82. Еще 2957 крымчан находятся под динамическим наблюдением на дому.

Сергей Аксёнов сообщил, что в крымских больницах готовы развернуть 950 коек для больных коронавирусной инфекцией в случае, если ситуация выйдет из-под контроля.

Также Глава Крыма поблагодарил волонтеров за оказываемую адресную помощь, но подчеркнул, что в условиях ограничительных мер необходимо сосредоточить свое внимание на решении вопросов граждан в телефонном режиме и выезжать на места только при острой необходимости.

Никакой суеты происходить не должно. Нужно четко понимать, кто и какую помощь оказывает. Сейчас можно оказывать помощь дистанционно, а если выезжать, то только для того, чтобы помочь пожилым людям, инвалидам. И даже в этом случае лучше просто ограничиться тем, чтобы привезти продукты и оставить у двери, потом просто позвонить и сказать, чтобы их забрали. Ни в коем случае нельзя занести инфекцию, поэтому лучше перестраховаться, — пояснил Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что чем более жесткие меры применяются в нынешних условиях, тем быстрее закончится борьба с вирусом. При этом Глава Крыма подчеркнул, что «именно от ответственности каждого из нас зависит, состоится ли в Крыму туристический сезон».

Говоря о «жестких мерах», отметим, что в Крыму уже выписываются перые штрафы нарушителям режима самоизоляции.

Так, для контроля за соблюдением мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на улицы выведено 1 073 сотрудника полиции. Об этом сообщил заместитель главы УМВД России по РК Александр Смаглин.

Проверили 2042 объекта, выявили 23, которые нарушали требования и работали. Повторно выявленных нет, по всем случаям материалы направлены в Роспотребнадзор для привлечения к ответственности. По месту жительства было проверено 799 человек, которые должны находиться в режиме самоизоляции. Нарушителей не выявлено, — рассказал Александр Смаглин.

Однако, полицейские все же выявили подростков и пенсионеров, нарушающих режим самоизоляции.

Составили пять протоколов на родителей несовершеннолетних, которые продолжают гулять на улицах, со всеми проведены профилактические беседы. Поступило 36 сообщений о том, что продолжают работать объекты, которые не должны работать. По шести не подтвердилась информация, по 20 мы составили материалы, по остальным – документируем, — подытожил Александр Смаглин.

Также он добавил, что более 1000 предписаний выдано пожилым людям, которые находились на улице. Смаглин подчеркнул, что всех выявленных на улицах пенсионеров, если они проживали недалеко от места, где их обнаруживали полицейские, отводили домой.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.