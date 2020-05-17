Сергей Аксёнов допустил открытие санаториев для крымчан после 15 июня

Ограничения на работу санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостевых домов, гостиниц и другой курортной инфраструктуры Крыма для приема отдыхающих с территории республики могут быть сняты после 15 июня, если позволит эпидемическая обстановка, заявил в воскресенье Глава РК Сергей Аксёнов.

Мы договорились с правительством Российской Федерации, до 1 июня вырабатываем план действий по работе санаторно-курортной сферы. Думаю, что какие-то решения найдем. Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму (для крымчан) будут сняты ограничения. Я пока по другим субъектам ничего сказать не могу, — сказал Аксёнов.

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская допустила проведение курортного сезона во второй половине лета — начале осени.

От того, насколько четко будут отработаны все механизмы в мае — июне, можно будет говорить о каких-то движениях в плане проведения курортного сезона, может быть, в августе — сентябре, — цитирует Пеньковскую ТАСС .

Глава РК Сергей Аксёнов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.