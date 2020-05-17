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Сергей Аксёнов допустил открытие санаториев для крымчан после 15 июня
Фото: ФБ

Сергей Аксёнов допустил открытие санаториев для крымчан после 15 июня

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:32 17.05.2020

Ограничения на работу санаториев, домов отдыха, пансионатов, гостевых домов, гостиниц и другой курортной инфраструктуры Крыма для приема отдыхающих с территории республики могут быть сняты после 15 июня, если позволит эпидемическая обстановка, заявил в воскресенье Глава РК Сергей Аксёнов.

Мы договорились с правительством Российской Федерации, до 1 июня вырабатываем план действий по работе санаторно-курортной сферы. Думаю, что какие-то решения найдем. Примерно до 15 июня наблюдаем ситуацию, если у нас не будет взрывного заражения, то по внутреннему туризму (для крымчан) будут сняты ограничения. Я пока по другим субъектам ничего сказать не могу, — сказал Аксёнов.

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская допустила проведение курортного сезона во второй половине лета — начале осени.

От того, насколько четко будут отработаны все механизмы в мае — июне, можно будет говорить о каких-то движениях в плане проведения курортного сезона, может быть, в августе — сентябре, — цитирует Пеньковскую ТАСС.

Глава РК Сергей Аксёнов ранее заявил, что курортный сезон вовсе не состоится, если не улучшится эпидемическая обстановка, либо отели будут принимать только жителей региона.

Сергей Аксёнов допустил открытие санаториев для крымчан после 15 июня

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