Сергей Аксёнов назвал самые неприятные моменты 2020 года

Глава Крыма Сергей Аксёнов, в эфире телеканала «Миллет», назвал самые неприятные моменты в 2020 году для Республики.

Коронавирус, стихийное бедствие, связанное с отсутствием воды. На сегодняшний момент эти моменты неприятны, обстоятельства непреодолимой силы. Наша задача — принять меры для их решения. Всё остальное преодолимо, на мой взгляд. Даже эти проблемы — тоже преодолимы, пути решения их понятны, — отметил Аксёнов.