Сергей Аксёнов – о последних решения оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Крыму

Глава РК Сергей Аксёнов провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Крыму.

К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения. Это первый летальный исход, связанный с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, — сказал Глава Крыма.

По словам Сергея Аксёнова, на данный момент практически каждое профильное ведомство выделило сотрудников из числа личного состава для оказания помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации: МЧС, Министерство обороны РФ, МВД, Росгвардия и другие.

Более того, уже с завтрашнего дня Министерство обороны России выделит 200 человек в город Керчь на разбор завалов, помощь в транспортировке и разборке мебели, уборке дворов и так далее. Находимся в тесном взаимодействии со всеми подразделениями. Спасибо коллегам за проделанную работу и оказываемую помощь, — уточнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов проинформировал, что в связи с чрезвычайной ситуацией на территории Республики Крым в селе Приозерное Ленинского района возникла необходимость переселения жителей 7 домов, которые не подлежат восстановлению. При этом до 22 июня будет проведен расчет, по итогам которого будет принято решение о возможном переселении жителей всех 18 домовладений.

Глава Крыма обещал обеспечить подстанции «Скорой помощи» в Керчи новыми машинами, поскольку 6 автомобилей скорой помощи пришли в негодность из-за наводнения.

Он отметил, что правительством Республики рассматривается вопрос по оказанию мер поддержки гражданам, пострадавшим от подтопления, и тем, чьё имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации.

Обращаюсь ко всем крымчанам: к сожалению, ни у нас, ни на федеральном уровне не было прецедентов по выплате компенсации тем гражданам, у кого в подобных ситуациях пострадало движимое имущество. Кроме того, на данный момент нет разработанных порядков по работе с предпринимательским сообществом в таких ситуациях. Несмотря на это, мы приняли решение о предоставлении бесплатной экспертизы гражданам, чьи автомобили были затоплены и не имеют фактической возможности эксплуатации, — отметил Глава РК.

По словам Сергея Аксёнова, с завтрашнего дня такие экспертные организации начинают свою работу. Кроме того, будет рассмотрен вопрос разработки нормативно-правовой базы, в том числе разработки регионального закона, который позволит осуществить данную выплату.

Считаю, что в текущей ситуации каждый пострадавший достоин помощи. Обязуюсь доложить руководству страны обо всех происходящих событиях. Уверен, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин не оставит без помощи Крым и крымчан, — добавил Глава Республики.

Сергей Аксёнов сообщил, что с 22 июня каждый день в 10:00 в прямом эфире будут проходить заседания республиканского оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. В рамках эфира будет озвучена вся актуальная информация для крымчан, которые пострадали в результате ЧС.

В ходе мероприятия выступил начальник ГУ МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин, который сообщил, что в Ялте на данный момент работает группировка спасателей, более 600 человек, из них 200 человек – из федерального МЧС. По словам министра, работа продолжается в круглосуточном режиме.