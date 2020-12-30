Сергей Аксёнов – о решении проблемы водообеспечения Крыма

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе эфира программы «Открытый разговор» на телеканале «Миллет» сообщил, что в январе планируется приступить к строительно-монтажным работам по опреснительным установкам для жителей Симферополя и Ялты.

Кроме того, по согласованию с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным уже ведутся работы по определению качества воды под Азовским морем.

Сейчас уполномоченные и компетентные компании приступили к работам по определению возможности подачи воды из источника под Азовским морем. В январе станет понятно, в какие сроки можно будет выполнить эту работу. Сейчас главное понять, какого качества вода, насколько в ней присутствуют минеральные частицы и нужна ли будет дополнительная очистка. Если это чистая пресная вода, то сможем подавать в Северо-Крымский канал и с точки зрения перепада высот подавать до Джанкоя, Красноперекопска, Армянска – на север Крыма, а если будет требоваться дополнительная очистка – тогда будут нужны другие технологические решения, — сказал Глава Крыма.

При этом, по словам Главы республики, полностью снять вопрос подачи воды по графику для жителей Симферополя и Ялты при условии отсутствия осадков возможно только с учетом опреснения.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что благодаря мерам, предпринятым за последние полтора года, Симферополь наполовину обеспечивает свои потребности в воде из подземных источников.

На текущий момент более 70 тысяч кубометров воды поступает в водную систему Симферополя, кроме того, мероприятия, которые были намечены, позволят к 1 апреля гарантированно подать дополнительно 40 тысяч кубометров, это позволит иметь порядка 110-115 тысяч кубометров воды на общем балансе. Это, возможно, позволит смягчить график или отойти от него, — дополнил Глава Республики.

Сергей Аксёнов напомнил, что срок монтажа опреснительных установок занимает от 12 до 15 месяцев, и добавил, что в январе планируется начать их строительство.