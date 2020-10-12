Сергей Аксёнов обсудил вопросы развития межнациональных отношений

Глава РК Крым Сергей Аксёнов провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, в ходе которой обсудили вопросы развития межнациональных отношений на территории Республики.

Сергей Аксёнов отметил положительную динамику в реализации национальной политики в Крыму, в том числе благодаря тесному взаимодействию с Федеральным агентством по делам национальностей и лично Игорем Бариновым.

На территории Крыма в мире и согласии проживают представители свыше 170 национальностей. Вопросы межнационального согласия являются приоритетными для нас, и мы очень благодарны, что в вашем лице всегда находим поддержку, вместе работаем над тем, чтобы в Крыму в полном объеме соблюдались все федеральные нормы, способствующие развитию и укреплению межнационального единства, – сказал Глава РК.

Игорь Баринов отметил, что руководством Республики проделана большая работа по обеспечению межнационального мира и согласия на территории полуострова, ситуация в области межнациональных отношений в Крыму является стабильно хорошей.

По данным социологических исследований уровень общероссийской гражданской идентичности жителей Крыма составляет 91% и свидетельствует об устойчивой поддержке населением статуса региона и общероссийских ценностей.

Доля крымчан, подтверждающих отсутствие в свой адрес дискриминации по признакам национальности, составляет 79%.

95% населения Республики доброжелательно относятся к представителям других конфессий.

Стороны пришли к выводу, что, основываясь на достигнутых позитивных результатах, необходимо дальнейшее продвижение по пути решения важнейших вопросов, связанных с обеспечением гармонии межнациональных отношений в республике, улучшением благосостояния и социального самочувствия ее жителей, противодействия негативному внешнему влиянию в виде попыток использования крымско-татарского фактора в ущерб интересам Российской Федерации и распространения экстремистских идей.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении совместной деятельности по реализации целей и задач Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на территории Республики Крым, реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. N 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Также стороны договорились о продолжении тесного взаимодействия с целью сохранения положительной динамики в области этноконфессиональных отношений в Крыму.

Фото и материалы: Управление информации и пресс-службы Главы РК.