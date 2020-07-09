Сергей Аксёнов обвинил украинские власти в терроризме как части государственной политики

Украинские СМИ опубликовали запись телефонного разговора экс-президента Украины Порошенко и бывшего вице-президента США Байдена (подробнее об этом — ЗДЕСЬ). Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал эти записи. Он отметил, что Петр Порошенко, по сути, подтвердил причастность украинских военных к попытке диверсии в Крыму в августе 2016 года. Тогда в ходе операции по обезвреживанию диверсантов погибли сотрудник ФСБ и военнослужащий Минобороны.

Обнародованная запись еще раз подтверждает то, о чем мы говорим постоянно: терроризм является частью государственной политики киевского режима вне зависимости от персоналий. И объясняет истинные причины отказа Украины от сотрудничества с Россией в сфере борьбы с терроризмом: не может террорист сотрудничать с тем, кто с ним борется.

Кстати, в 2016 году США устами тогдашнего посла на Украине Джеффри Пайетта заявили, что не видели никаких доказательств того, что Украина готовилась к террористическим провокациям в Крыму. На самом деле, как следует из записи, все они знали. И это для нас тоже не новость.

Хочу еще раз подчеркнуть: наши силовые структуры обладают мощнейшим военным и контртеррористическим потенциалом, который позволяет нейтрализовать любые угрозы и в полном объеме обеспечить безопасность крымчан, — заявил Сергей Аксёнов.