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Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 25.06.2021

Глава РК Сергей Аксёнов проверил ход восстановительных работ в микрорайоне Васильевка городского округа Ялты. Он осмотрел ход ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с паводками, и пообщался с жителями микрорайона.

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Домовладения граждан и личный автотранспорт пострадали не только от наводнения, но и селевого потока и камнепада.

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Глава Крыма поручил ускорить разбор завалов и указал комиссии по оценке ущерба на необходимость оперативного рассмотрения обращений граждан.

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

На место с Главой Крыма прибыли также председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, вице-премьер Игорь Михайличенко.

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Сергей Аксёнов поручил завершить полное восстановление газоснабжения в Ялте, а также работу комиссий по подсчету ущерба по автотранспорту.

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

Сергей Аксёнов ознакомился с ходом ликвидации последствий ЧС в ялтинском микрорайоне Васильевка

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