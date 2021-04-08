Сергей Аксёнов поблагодарил мусульман Крыма за понимание и терпение  

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в Международной научно-практической конференции «Духовные управления мусульман России в период пандемии: новые подходы в социальном служении», которая состоялась в Севастополе.

Выступая с приветственным словом, Муфтий мусульман Крыма хаджи Эмирали Аблаев подчеркнул, что мусульманское духовенство, несмотря на все сложности, несло свою службу в период пандемии, при этом во всех мечетях Крыма соблюдались противоэпидемиологические нормы, что позволило не допустить роста заболеваемости коронавирусом. Также Муфтий мусульман Крыма выразил особую благодарность Главе Крыма за то, что ситуация с распространением заболевания не вышла из-под контроля, и медицинским работникам, которые находились на переднем крае.

В свою очередь Сергей Аксёнов поблагодарил всех мусульман Крыма за понимание, терпение и ответственный подход, проявленные в период пандемии коронавируса.

Пандемия коронавируса внесла определенные коррективы в нашу жизнь, и такие конференции позволяют выработать общую тактику и стратегию для преодоления кризиса пандемии. Сохранение человеческих жизней – одна из высших добродетелей во всех наших традиционных религиях, и сделать это можно только при помощи выработки единого подхода к работе у органов государственной власти и религиозных организаций, — сказал Глава Республики.

По словам Сергея Аксёнова, Духовное управление мусульман Республики Крым и города Севастополя внесло важный вклад в общее для всей страны дело борьбы с инфекцией.

Сотрудничество органов власти и наших традиционных конфессий приносит добрые плоды, убежден, что это сотрудничество будет и дальше развиваться и укрепляться. Уверен, что мусульмане Крыма чувствуют себя комфортно в огромной российской многонациональной семье. И только сохраняя взаимное уважение друг другу, мы сможем двигаться вперед и преодолеем все сложности, — заключил Глава Крыма.

Губернатор города Севастополя Михаил Развожаев отметил, что подобные конференции имеют особую значимость, так как в ходе обсуждения вырабатывается общий подход по преодолению кризиса, связанного с распространением коронавируса.

Организаторы научно-практической конференции: ЦРО Духовное управление мусульман Республики Крым и г. Севастополя (Таврический Муфтият), Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования при содействии Министерства культуры Республики Крым.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.